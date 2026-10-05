"طرق دبي" و"هواوي" تنظّمان فعالية يوم الذكاء الاصطناعي

دبي في 5 أكتوبر /وام/ نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة "هواوي"، فعالية يوم الذكاء الاصطناعي، بهدف استكشاف أحدث الابتكارات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتسريع توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة النقل والتنقّل والخدمات المؤسسية، بما يدعم توجّهات دبي في ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في الابتكار والتحول الرقمي.

شارك في الفعالية نحو 200 موظف من قطاعات ومؤسسات الهيئة، من خلال منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث التطبيقات والمشاريع التقنية، ومناقشة فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.

وأكد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، في كلمته خلال الفعالية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الممكّنات الرئيسة لمسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الهيئة تُولي التقنيات المتقدمة أهمية كبيرة لما توفّره من فرص لتطوير العمليات، ورفع الكفاءة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الابتكار في مختلف قطاعاتها ومؤسساتها.

من جانبه، سلّط لين جينتشان، رئيس شركة (هواوي) لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، الضوء على أهمية التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تفتح آفاقاً واسعة لإعادة صياغة مستقبل التنقّل والخدمات والبنية التحتية الرقمية.

وتضمنت الفعالية استعراض حلول وتطبيقات تقنية في مجالات متعددة، شملت الطرق والمرور، والمواصلات العامة، والسكك الحديدية، والخدمات المؤسسية، إلى جانب أحدث تقنيات "هواوي" في مجال الذكاء الاصطناعي.