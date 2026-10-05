جامعة خورفكان تشارك في "مبادرة الشراكة من أجل رصد المحيط العالمي"

الشارقة في 5 أكتوبر/وام/ وقعت جامعة خورفكان مذكرة تفاهم إستراتيجية للمشاركة في مبادرة الشراكة من أجل رصد المحيط العالمي "POGO"، ومهمة نبتون الفرنسية "Mission NEPTUNE" بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الجامعة ومركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للتعاون مع المؤسسات والمبادرات الدولية المتخصصة.

تركز مذكرة التفاهم على التعاون في رصد المحيطات واستكشافها ومراقبة التنوع البيولوجي البحري وتكامل البيانات وتطوير المعايير العلمية إلى جانب بناء القدرات ودعم برامج الزمالات وتبادل العلماء والخبرات وتوسيع المشاركة في المبادرات والفعاليات الدولية المعنية بمستقبل المحيطات.

تكتسب هذه الشراكات أهمية خاصة لجامعة خورفكان التي أصبحت إلى جانب مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار جزءاً من مبادرة الشراكة من أجل رصد المحيط العالمي "POGO" منذ عام 2025 فيما تعد الجامعة شريكاً مؤسساً في مهمة نبتون الفرنسية "Mission NEPTUNE" ما يمنحها موقعاً فاعلاً للاستفادة من التعاون مع الجانبين وتطوير مبادرات علمية دولية مشتركة.

وأكد الدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، أن هذا التطور يأتي امتداداً لرؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان، للبحث العلمي وحماية البيئة البحرية ويعكس توجه الجامعة نحو توسيع حضورها الدولي وبناء شراكات علمية تدعم مكانة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار إقليمياً ودولياً.

وقال إن الجامعة تسعى للاستفادة من مبادرة الشراكة من أجل رصد المحيط العالمي ومهمة نبتون الفرنسية لتطوير مبادرات علمية تجمع الخبرات الدولية وتفتح فرصاً أوسع أمام باحثيها وطلبتها والإسهام في جعل مدينة خورفكان وإمارة الشارقة منصة إقليمية ذات امتداد عالمي في علوم البحار والمحيطات.