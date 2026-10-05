ذهبية وفضية لمنتخب الإمارات في مستهل مشواره بالبطولة العربية للدراجات

دمشق في 5 أكتوبر/ وام/ استهل منتخب الإمارات للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة العربية المقامة حاليًا في سوريا وتتواصل حتى 13 أكتوبر الجاري بحصد ميداليتين، (ذهبية وفضية)، في منافسات الفرق ضد الساعة.

فقد أحرز منتخب الشباب الميدالية الذهبية في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 45.5 كيلومتر، بعدما سجل زمنًا قدره 58:30 دقيقة، متفوقًا على المنتخب السوري الذي حل ثانيًا بزمن 1:01 ساعة، فيما جاء المنتخب اللبناني ثالثًا بزمن 1:06 ساعة.

وأضاف منتخب الناشئين الميدالية الفضية في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 22.7 كيلومتر، مسجلًا 30:31 دقيقة، خلف المنتخب الأردني صاحب المركز الأول بزمن 29:58 دقيقة، فيما جاء المنتخب السوري ثالثًا بزمن 33:53 دقيقة.

وجاء إنجاز منتخب الناشئين رغم تعرض أحد دراجيه للسقوط خلال السباق.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة ببعثة كبيرة تنافس في 6 فئات.