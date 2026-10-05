خيرية الشارقة تفتتح مشروعات إنسانية جديدة في طاجيكستان وقيرغيزستان

الشارقة في 5 أكتوبر/وام/ افتتح وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، عددا من المشاريع الصحية والتعليمية والقرى ودور رعاية الأيتام في جمهوريتي طاجيكستان وقيرغستان، تم تنفيذها من حساب متبرعي برنامج "الريح المرسلة" الذي يُبث عبر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

شملت المشاريع مستوصفات ومدارس وشبكات مياه بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 ملايين درهم يستفيد منها آلاف السكان والطلاب والأيتام والأسر في المناطق المستهدفة.

ضمت المشاريع التي افتتحها الوفد في طاجيكستان مستوصف الريح المرسلة الذي يخدم نحو 4000 مستفيد ودار أيتام شمسة السركال ويستفيد منها 104 أيتام ومدرسة المحسنون التي تضم 240 طالبا.

وافتتح الوفد أيضا قرية شمسة السركال التي نفذتها الجمعية بتكلفة 2.7 مليون درهم لخدمة 25 أسرة وتضم 25 منزلا مجهزا ومدرسة من 4 فصول دراسية ومستوصفا طبيا إلى جانب مشروع متكامل للمياه يتضمن بئرا ارتوازية بعمق 120 مترا وخزانا للمياه وشبكة تمديدات لتوصيل المياه إلى بيوت المستفيدين إلى جانب محول كهرباء وعدد من المشاريع للأسر المنتجة.

وفي قيرغيزستان افتتح وفد الجمعية مستوصفا طبيا لتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 25 ألف مستفيد متضمنا 12 غرفة ومرافق طبية متعددة إلى جانب شبكة مياه الريح المرسلة التي نفذت بطول 15 كيلومترا لتغطي احتياجات 700 أسرة مستفيدة.

وتم افتتاح عيادة طبية أخرى تستهدف خدمة 3000 مستفيد ومدرسة سلة الخير التي بلغت تكلفتها 1.4 مليون درهم وتضم 7 فصول دراسية وتخدم 196 طالبا وطالبة فضلا عن شبكة مياه سحاب الخير التي تخدم نحو 4000 مستفيد إلى جانب تزويد المستشفى الوطني بأجهزة حديثة متخصصة في عمليات العيون بتكلفة 2.3 مليون درهم والتي من شأنها تعزيز الرعاية الصحية لمرضى العيون.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إن المشاريع التي جرى افتتاحها تمثل نماذج عملية لما تستهدفه الجمعية من تحويل تبرعات المحسنين إلى مشروعات تمس الاحتياجات الأساسية للمستفيدين في هذه البلدان والذين يقطنون المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والمياه.

وأضاف أن هذه المشاريع تمثل ثمرة التعاون الخيري بين الجمعية وهيئة الشارقة للإذاعة واتللفزيون من خلال تبرعات محسني برنامج الريح المرسلة، مشيرا إلى أن تنوع هذه المشاريع يعكس تعدد الاحتياجات في المجتمعات المستفيدة ويضمن توجيه الدعم إلى قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بحياة السكان اليومية.

وأوضح أن قيمة المشاريع الإنشائية التي يتم تنفيذها لا تقتصر على إنجاز المبنى أو المشروع وإنما تمتد إلى ما يوفره من خدمة مستمرة للمستفيدين، لافتا إلى أن الجمعية تحرص عند تنفيذ مشاريعها على مراعاة طبيعة الاحتياج في كل منطقة سواء تعلق الأمر بالرعاية الصحية أو توفير التعليم أو المياه أو السكن والرعاية الاجتماعية.

وتفقد الوفد مدرسة الريح المرسلة في طاجيكستان التي أنشئت لتقدم الدعم لأكثر من 384 طالبا، وعيادة العيون في قيرغستان التي بلغت تكلفة إنشائها مليوني درهم.

وقال سالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إن ما تم الاطلاع عليه وتدشينه خلال زيارة الوفد إلى جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان من مشاريع ممولة من تبرعات المحسنين شملت دوراً للأيتام ومستوصفات ومبادرات علاجية يجسد ثمرة التكافل المجتمعي ويؤكد أن أثر العطاء يمتد إلى أسر ومجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

ضم وفد الجمعية سعادة محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، وسعادة سالم علي الغيثي، وخليفة حسن خلف، مدير إذاعة وقناة القرآن الكريم، وإسماعيل الحوسني، مدير قناة الشرقية.