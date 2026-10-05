ملك الأردن في مقدمة مودّعيه.. ولي عهد أبوظبي يغادر المملكة

العقبة في 5 أكتوبر/وام/ غادر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بعد المشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان.

كان في مقدمة مودّعي سموّه، لدى مغادرته مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ورافقت طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني طائرة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى مغادرتها المطار، لوداع سموّه.