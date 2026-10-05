"نخيل" تكشف عن مشروع "باي إستيت" السكني في جزر دبيت

دبي في 5 أكتوبر /وام/ كشفت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن مشروع "باي إستيت" السكني في جزر دبي، الذي يضم نحو 360 وحدة سكنية، إلى جانب قطع أراضٍ مطلة على الشاطئ والواجهة البحرية.

يمتد المخطط العام للمشروع على مساحة 653 ألفا و709 أمتار مربعة، ويضم واجهة شاطئية بطول 2.4 كيلومتر وواجهة بحرية بطول 6.5 كيلومتر، فيما يتوقع أن يستوعب أكثر من 12 ألف شخص عند اكتماله.

ويضم المشروع فللاً ومنازل "تاون هاوس"، وثلاثة أحياء هي "كالا" و"فيردا" و"أغورا"، إلى جانب مرافق خدمية ورياضية ومساحات للمشاة ومرسى لليخوت.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات"، إن المشروع يأتي ضمن تطوير جزر دبي وتوسيع المشروعات السكنية على الواجهة البحرية في الإمارة.

ويشمل المخطط الرئيسي لجزر دبي خمس جزر على مساحة إجمالية تبلغ 18.6 كيلومتر مربع، ويستهدف استيعاب أكثر من 230 ألف ساكن ضمن نحو 62 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 11 ألف غرفة فندقية وما يزيد على 4 آلاف وحدة سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.

يتضمن المخطط ملعبين للغولف و8 مراسٍ وشبكات للنقل المائي وحدائق ساحلية ومسارات للدراجات والمشاة، ويسهم في إضافة نحو 57 كيلومتراً إلى الواجهة البحرية لدبي، منها 21 كيلومتراً من الشواطئ.

وترتبط جزر دبي بالبر الرئيسي عبر ثلاثة جسور متصلة بممر الشندغة، وتقع على بعد نحو 10 كيلومترات من مطار دبي الدولي و15 كيلومتراً من وسط مدينة دبي.