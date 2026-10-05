مركز الشباب العربي: برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة استثمار طويل الأمد برأس المال البشري

دبي في 5 أكتوبر/وام/ أكدت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، أن النسخة الثامنة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة التي انطلقت يوم 28 سبتمبر الماضي، بمشاركة 50 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، وتستمر 3 أسابيع، تمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال البشري الإعلامي العربي، ضمن مسار يجمع بين التجربة المهنية وبناء العلاقات والمهارات.

وقالت الحلامي في تصريحانت لها إن مركز الشباب العربي يواصل تمكين الشباب لتشكيل ورسم مستقبل الإعلام العربي، وضمان فهمهم لقضايا مجتمعاتهم وتحدياتهم، وصياغة محتوى إعلامي يستند إلى حقائق موثوقة.

ونوهت إلى أن المركز يعمل، في إطار هذه الرؤية، على ربط المشاركين مع القيادات والخبرات من هذا القطاع، ليضمن فهمهم للمسارات التي تقود إلى بناء منظومة إعلامية مؤثرة.

وأوضحت أن الإعلام يشهد تحولاً سريعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وأن البرنامج يواكب هذه التحولات، ويُعدّ الإعلاميين لفهم الأدوات التي تساعدهم في عملهم، وطريقة استخدامها وأثرها، والمسؤولية المرتبطة بها.

وقالت إن أثر هذا البرنامج يمتد إلى ما بعد فترة التدريب؛ إذ يكتسب المشارك اطلاعاً متكاملاً ويشارك في أعمال تطبيقية متصلة بالإعلام من خلال شبكات مهنية، وهو ما يهيئه للإسهام في تطوير إعلام عربي موثوق ورصين.