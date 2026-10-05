شرطة الشارقة تحتفي بإنجازات مراكز خورفكان وواسط وكلباء بمجال التميز المؤسسي

الشارقة في 5 أكتوبر /وام/ أكد سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لِشرطة الشارقة، أن إنجازات مراكز الشرطة في مجال التميُّز تجسد الجهُود المُتواصلة لِتطوير منظومة الخدمات الأمنية وتُشكل حافزًا لمواصلة الارتقاء بالأداء.

جاء ذلك خلال زيارته مراكز شرطة خورفكان وواسط وكلباء الشَاملة، بمناسبة حصول مركزي واسط وكلباء على الدِّرع البرونزيِّ لجائزة وزير الداخلية للتميز بدورتها السابعة، تقديرًا لِجهودها في تعزيز جودة الخدمات المُقدَّمة للمتعاملين.

و أعرب ابن عامر عن اعتزازه بكفاءة فريق العمل في المركزين والتزامهم بمعايير التميُّز المؤسَّسيِ مثمنا جهُودهم في تطوير الأداء وتقديم خدمات شرطية مُتطورة تُلبي تطلعات المتعاملين وتعزز رضاهم وتفوق توقعاتهم .

وأشاد بإسهامهم في ترسيخ ثقافة التميُّز والابتكار بما يعكس حرص القيادة العامَّة لِشرطة الشارقة على الارتقاء بجودة الخدمات المُقدَّمة.

وأكد أنَّ هذه الإنجازات تعزز مسؤولية جميع مراكز الشُّرطة ومراكز تقديم الخدمات في مواصلة تطوير الأداء وترسيخ التميُّز المؤسسي مشددا على أهمية الابتكار في تقديم خدمات أكثر كفاءةً واستجابةً لِتطلُّعات المتعاملين بما يُواكب توجُهات الدَّولة نحو الرِّيادة الحكومية و يعزز ثقة المجتمع بمنظومة الخدمات الأمنية ويرتقي بجودة الحياة.