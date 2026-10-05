"الفاتنة" تحصد الكأس و"مسموح" يتوّج ببندقية اللقايا في مهرجان العين للهجن

العين في 5 أكتوبر /وام/ أحرزت "الفاتنة" لمانع علي بن حماد الشامسي، كأس الأبكار المفتوح، في أول أشواط الرموز ضمن منافسات سن اللقايا في الفترة المسائية من ختامي مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين لمسافة 4 كلم، وسجلت 5:48:47 دقيقة.

وتألق شعار مانع علي بن حماد الشامسي، في ثاني أشواط الرموز، بعدما نجح "مسموح" في انتزاع بندقية القعدان المفتوح، مسجلا 5:52:71 دقيقة، ليجمع رمزي اللقايا المفتوح في الفترة المسائية.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة منافسات سن اللقايا لمسافة 4 كلم، وسط مشاركة كبيرة ومنافسة قوية على المراكز الأولى، حيث قدمت المطايا مستويات مميزة، وكان الفوز في الشوط الأول من نصيب "مهمة"، لعلي محمد بن خويدم العامري، بـ 5:59:26 دقيقة.

وشهد الشوط الثاني، فوز "غزلان" لمحمد سعيد بن علي المنصوري، مسجلة 6:03:24 دقيقة، وحصد "مشعل" لمحمد سعيد بن علي المنصوري، لقب الشوط الثالث بأفضل توقيت، محققا 5:59:07 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الرابع، عن فوز "ملبي" لغصاب غدير النخيرة حمد العامري، بالمركز الأول بزمن قدره 5:59:51 دقيقة، وتصدرت "صمت" لعبدالله محمد بن عتيق شامس العامري الشوط الخامس بـ 6:10:99 دقيقة.

وتفوقت "عسيلة" لمحمد احمد بوعوانه المنصوري، في الشوط السادس مسجلة 6:09:46 دقيقة، وشهد الشوط السابع، فوز "شاهين" لبدر سلطان بن محمد الغيلاني بزمن قدره 6:03:97 دقيقة.

وانتزع "متعب" لظاهر محمد بن سالم علي الرشيدي، لقب الشوط الثامن ب 6:08:16 دقيقة، وكسبت "آرام" لسعيد سالم بن سعيد الكعبي، لقب الشوط التاسع مسجلة 6:15:66 دقيقة.

وكان الفوز في الشوط العاشر، من نصيب "سرايه" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، بزمن قدره 6:05:40 دقيقة، وتألق "أشقر" لبخيت هادي بن حويرب المنصوري، في الشوط الحادي عشر مسجلاً 6:01:18 دقيقة.

وحصد "قماري" لمتعرض حمد بن محمد العفاري، لقب الشوط الثاني عشر مسجلا 6:04:14 دقيقة، وفازت "ختام" لمحمد غريب بن راشد مصبح الكتبي، بلقب الشوط الثالث عشر بزمن 6:08:86 دقيقة.

وحقق "القايد" لمحمد صالح بن مجرن العامري، لقب الشوط الرابع عشر مسجلا 6:08:27 دقيقة، وفاز "شاهين" لحمد سعيد محمد بن زاهره الخييلي، بلقب الشوط الخامس عشر محققا 6:07:03 دقيقة.

وتفوق "رداد" لمعالي حميد سعيد بن عامر النيادي، في الشوط السادس عشر مسجلا 6:00:53 دقيقة، وفازت "سرايه" لسعيد سهيل بن زاهره الخييلي، بلقب الشوط السابع عشر بزمن قدره 6:05:01 دقيقة.

وشهد الشوط الثامن عشر، فوز "الروضة" لسلطان محمد الدويس الشامسي، بالمركز الأول مسجلة 6:07:57 دقيقة، بينما فاز "منحاف" لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي، بلقب الشوط التاسع عشر بزمن قدره 6:08:33 دقيقة.

وتوّجت "شامة" لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي، بلقب الشوط العشرين، مسجلة 6:04:92 دقيقة، وتصدر "النود" لمحمد حمدان حميد بن قنون الدرعي، الشوط الواحد والعشرين بزمن قدره 6:03:88 دقيقة، واختتمت "الشايبه" لمبارك سالم بن مبارك الشامسي منافسات الفترة الصباحية، بحصد لقب الشوط الثاني والعشرين بـ 6:05:09 دقيقة.