أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تكرم أعضاء هيئتها التعليمية في يوم المعلم

الشارقة في 5 أكتوبر/وام/ احتفت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية اليوم بأعضاء هيئتها التعليمية، بمناسبة يوم المعلم العالمي، تقديرا لعطائهم وجهودهم في أداء رسالتهم العلمية والتربوية في إعداد وتأهيل الطلبة ودورهم في نقل المعرفة والخبرة وبناء الشخصية وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط والتميز.

وأكد اللواء الدكتور محمد خميس العثمني، مدير الأكاديمية، خلال الاحتفالية، أن يوم المعلم العالمي مناسبة للاحتفاء بأصحاب رسالة سامية ممن يسهمون بعلمهم وعطائهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة التعليمية يمثلون ركنا أساسيا في مسيرة الأكاديمية وشركاء فاعلين في تحقيق رسالتها وأهدافها.

وعبر بهذه المناسبة عن فخر الأكاديمية واعتزازها بأعضاء هيئتها التعليمية وتقديرها لما يقدمونه من علم وعطاء وجهد مخلص في إعداد أجيال مؤهلة علميا ومهنيا وقيميا، لافتا إلى أن المعلم لا ينقل المعرفة فحسب بل يصنع فكرا ويبني شخصية ويترك أثرا يمتد إلى مستقبل طلبته ووطنهم.

من جانبهم عبر أعضاء الهيئة التعليمية عن تقديرهم لهذه اللفتة متوجهين بالشكر إلى إدارة الأكاديمية على التكريم الذي يحمل معاني التقدير والوفاء ويشكل حافزا لهم لمواصلة العطاء والتميز في أداء رسالتهم العلمية والتربوية والإسهام في إعداد كفاءات شرطية مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولياتها المستقبلية.

وعبر عدد من الطلبة منتسبي الأكاديمية عن شكرهم وامتنانهم لأعضاء الهيئة التعليمية مؤكدين أن ما يقدمونه لهم يتجاوز نقل العلوم والمعارف إلى التوجيه والإرشاد وغرس قيم المسؤولية والانضباط والطموح، وأن أثر المعلم سيظل حاضرا في مسيرتهم العلمية والمهنية.