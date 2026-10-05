نادي الفجيرة للفنون القتالية يحصد جائزة ذهبية ضمن جوائز الخليج للاستدامة

الفجيرة في 5 أكتوبر /وام/ حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية، المركز الأول والجائزة الذهبية في فئة "أفضل أثر مجتمعي"، ضمن جوائز الخليج للاستدامة 2026 ،التي تنظمها "أواردز إنترناشيونال" وذلك خلال حفل توزيع الجوائز.

تكرّم الجائزة مبادرات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل 21 فئة ضمن مجالات البيئة والأثر المجتمعي والحوكمة والتميز المهني، وتخضع المشاركات لتقييم يشمل الملفات المكتوبة والعروض المقدمة أمام لجان تحكيم مستقلة.

وأعرب نادر أبو شاويش، مدير النادي، عن اعتزازه بهذا الفوز وقال: "نهدي هذا الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، تقديرًا لدعم سموه المتواصل ورؤيته في تطوير الرياضة والاستثمار في الإنسان. وقال :" يمنحنا هذا التكريم حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز دور النادي في خدمة المجتمع، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة لاكتشاف قدراتها وتنميتها من خلال الرياضة".

وأضاف أن بناء الإنسان وتعزيز دور الرياضة في المجتمع هما جوهر رسالة النادي الذي يسعى إلى توفير بيئة تساعد اللاعب على تنمية موهبته وثقته بنفسه، وأن تكون برامجه فرصة لتوسيع المشاركة الرياضية وترسيخ قيم الالتزام والاحترام.

وحصل أبو شاويش في الدورة ذاتها على الجائزة الفضية في فئة "قائد الاستدامة للعام".

وتنسجم هذه المشاركة مع رسالة النادي في اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، ونشر ثقافة الفنون القتالية بين فئات المجتمع، وبناء بيئة داعمة للممارسة الرياضية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية بالرياضة.