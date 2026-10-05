مربط دبي للخيول العربية: فوز الإمارات بكأس "كل الأمم" يعزز ريادتها العالمية

برلين في 5 أكتوبر /وام/ أكد سعادة المهندس محمد التوحيدي، المشرف والمدير العام لمربط دبي للخيول العربية، أن فوز مرابط دولة الإمارات بلقب (كأس كل الأمم) للعام الثالث على التوالي، إلى جانب لقب (أفضل أمة مالكة ومربية للخيل العربي) في العالم، يجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في مجال تربية وتطوير الخيل العربي، ويعكس الحضور التنافسي المتميز للمرابط الإماراتية على الساحة الدولية.

وقال التوحيدي في تصريح له إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها المرابط الإماراتية في تطوير الخيل العربي والمحافظة على أصالته وجودته، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولات الدولية تسهم في تعزيز حضور الخيل العربي الإماراتي وترسيخ مكانته بين نخبة الخيول العالمية.

كانت (مرابط دولة الإمارات) قد أحرزت، الأسبوع الماضي، لقب كأس “كل الأمم”، إلى جانب لقب “أفضل أمة مالكة ومربية للخيل العربي” في العالم، في ختام منافسات جولة الجياد العربية التي أقيمت بمدينة آخن الألمانية، وشهدت منافسات كأس “كل الأمم” لجمال الخيل العربية.

حقق هذا الإنجاز كل من مربط دبي للخيول العربية، ومربط عجمان للخيول العربية، وإسطبلات الأريام، وإسطبلات الشراع، التي مثلت مرابط دولة الإمارات في البطولة.

فيما توجت مرابط دولة الإمارات بالكأس التذكارية الخاصة بلقب “أفضل أمة مالكة ومربية”، التي تحمل اسم هارمز ورث بلانت، مؤسسة بطولة كأس “كل الأمم” قبل نحو أربعة عقود.

جاء تتويج مرابط الإمارات بلقب كأس “كل الأمم” للعام الثالث على التوالي بعد منافسة قوية مع نخبة من الخيول العربية المشاركة من مختلف دول العالم، ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل النجاحات التي حققتها المرابط الإماراتية في منافسات الخيل العربي على المستوى الدولي