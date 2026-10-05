نادي الفجيرة العلمي يدشّن جناحه بـ " كلية ديل فيو للصيدلة " في الهند

كيرلا في 5 أكتوبر /وام/ دشّن نادي الفجيرة العلمي، جناحه في كلية ديل فيو للصيدلة ومركز الأبحاث بمدينة ترافندرم بولاية كيرلا الهندية، ضمن مبادرة مشتركة مع مجموعة ديل فيو، لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي الدولي.

افتتح الجناح الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، بحضور الدكتور شايجو ديفيد الفي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة ديل فيو، والدكتورة دينا داس سي إس، رئيسة مجلس الإدارة، والدكتور شيجيكومار بي إس، مدير الكلية.

تستهدف المبادرة تنمية القدرات البحثية والابتكارية لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم المشاريع البحثية والنشر العلمي، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة.

وتفتح المبادرة آفاقاً للتعلّم الدولي والتدريب العملي وتبادل الخبرات، إلى جانب التعاون في أبحاث الرعاية الصحية والعلوم الصيدلانية.

وأكد المعيلي أهمية التعاون والتكامل العلمي ونقل الخبرات بين المؤسسات، وضرورة إنشاء مركز عالمي للتعلّم العلمي والبحثي يدعم الابتكار وريادة الأعمال ومشاريع التنمية المستدامة، بما يفتح فرصاً جديدة لتبادل المعرفة وبناء شراكات أكاديمية فاعلة.