خليفة بن محمد بن خالد: وفاء محمد بن زايد لمعلمه يجسد قيمة الأثر الذي لا تحده السنوات

أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن الصورة التي أهداها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بخط يده إلى أستاذه القدير أحمد إبراهيم مندي، قبل عقود، والتي نشرها سموه على حسابه في منصة "إكس"، تختزل أسمى معاني الوفاء والعرفان، وتجسد المكانة الرفيعة للمعلم والأثر العميق الممتد الذي يتركه في حياة تلاميذه.

وقال معاليه بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إن هذه اللفتة الإنسانية الراقية تؤكد أن أثر المعلم لا تحده السنوات، ولا يمحوه تعاقب المراحل وتبدل المواقع، بل يظل حاضراً في الوجدان، راسخاً في الذاكرة، شاهداً على قيمة العلم والتربية، وعلى ما يغرسه المعلم من أثر باقٍ في نفوس الأجيال.

وأضاف معاليه أن هذه الصورة تستحضر معنى نبيلاً من معاني الوفاء، وتعبر عن التقدير لكل معلم غرس علماً وقيمة، وأسهم في بناء الإنسان، وترك بصمة ممتدة في مسيرة الأجيال، مؤكداً أن رسالة المعلم تتجاوز حدود التعليم والتلقين، لتصبح أثراً راسخاً يرافق الإنسان في مسيرته، ويبقى جزءاً أصيلاً من ذاكرته ووجدانه.