الكاراز يتأهل إلى نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس

طوكيو في 5 أكتوبر/وام/ تأهل الإسباني كارلوس الكاراز،، إلى المباراة النهائية لبطولة اليابان المفتوحة للتنس، بعدما حول تأخره بمجموعة إلى فوز على مواطنه خاومي مونار بنتيجة 5-7 و6-3 و6-1، في الدور نصف النهائي اليوم.

واستعاد ألكاراز المصنف الأول في البطولة وحامل اللقب توازنه بعد خسارة المجموعة الأولى، ورفع من مستوى أدائه في المجموعتين الثانية والثالثة ليحسم المواجهة ويواصل مشواره بنجاح نحو المباراة النهائية، مواصلاً الدفاع عن لقبه في البطولة المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وضرب اللاعب الإسباني موعداً في النهائي مع التشيكي ييري ليهيتشكا، الذي تأهل بعد فوزه على الفرنسي فالنتين فاشيرو بمجموعتين دون رد 6-4 و6-2 في نصف النهائي الآخر.

ويطمح ألكاراز إلى التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية توالياً، فيما يسعى ليهيتشكا إلى إحراز أول ألقابه في الموسم.