مغير الخييلي يزور معرض أبوظبي للتمور 2026

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / زار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، معرض أبوظبي للتمور في دورته الثانية عشرة 2026 بمركز أدنيك أبوظبي ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء.

رافق معاليه خلال هذه الزيارة سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة.

اطّلع معاليه خلال جولته في المعرض على مشاركة المنتجين والمزارعين والشركات والمؤسسات المتخصصة، وما تعرضه من منتجات وحلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز تنافسيته واستدامته.

تعكس هذه الزيارة أهمية المعرض بوصفه منصة دولية تجمع مختلف أطراف سلسلة قيمة التمور، وتسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات ودعم الابتكار الزراعي والأمن الغذائي.

يُقام معرض أبوظبي للتمور خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع مجموعة أدنيك.