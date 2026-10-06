مجمع الشارقة للفضاء والفلك يحتفي بـ" الأسبوع العالمي للفضاء 2026"

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / ينظم مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة تزامنًا مع الأسبوع العالمي للفضاء 2026 الذي انطلق في 4 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته برنامجًا علميًا وتفاعليًا متنوعًا تحت شعار "ثورة الصواريخ" بهدف تعزيز المعرفة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وتسليط الضوء على تطور تقنيات الصواريخ والمهمات الفضائية من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل والعروض والأنشطة التفاعلية التي تجمع بين المعرفة والاستكشاف والابتكار.

وشهدت فعاليات الأسبوع تقديم مجموعة من الجلسات والأنشطة العلمية التي تناولت موضوعات مرتبطة باستكشاف الفضاء وتطور الصواريخ إلى جانب نشاط عملي بعنوان "رحلة عبر تاريخ الصواريخ" وعرض خاص في قبة الشارقة الفلكية يستعرض التسلسل الزمني لتطور الصواريخ .

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك أن الأسبوع العالمي للفضاء يمثل منصة علمية مهمة لتعزيز الوعي بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وإبراز دور الابتكار والتقنيات الحديثة في رسم مستقبل استكشاف الفضاء مشيرًا إلى حرص المجمع على تقديم المعرفة بأساليب تفاعلية تجمع بين الجانبين العلمي والتطبيقي وتعزز الفضول العلمي لدى الأجيال الجديدة وتشجعها على استكشاف مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا والابتكار.

من جانبها أوضحت فاطمة محمد الخاطري مدير إدارة قبة الشارقة الفلكية بالإنابة أن فعاليات أسبوع الفضاء العالمي تتيح للجمهور فرصة الاقتراب من علوم الفضاء والفلك بطريقة تفاعلية تجمع بين المعرفة والتجربة لافتة إلى أن تنوع البرنامج بين العروض الفلكية والمحاضرات والأنشطة التطبيقية يسهم في تبسيط المفاهيم العلمية وتحويلها إلى تجارب ملهمة تعزز شغف المشاركين بالفضاء والاستكشاف.