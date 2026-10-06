"المصرف المركزي" ينظم حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في بانكوك 15 أكتوبر

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام/ ينظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، "حفل استقبال بنوك الدولة السنوي 2026" في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر الجاري.

يأتي الحفل بوصفه تجمعا عالميا يُعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر انسجاماً مع المحاور الرئيسة لهذه الاجتماعات، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية.

يستقطب الحفل حضوراً رفيع المستوى من المسؤولين وصُنّاع القرار وقادة المال والأعمال حول العالم، يتقدّمهم وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء الأسواق المالية العالمية، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية والاستثمارية وشركات التكنولوجيا المالية الكبرى.

ويشهد الحفل رعاية ومشاركة واسعة تشمل أكثر من 26 جهة ومؤسسة من الجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والأسواق المالية العالمية، والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يعزز مكانة المنظومة المالية والمصرفية للدولة في المشهد المالي الرقمي العالمي، كقوة فاعلة قادرة على خلق فرص أعمال مرنة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث مؤسسات ريادية تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، في مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب كبرى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.