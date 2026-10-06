مجموعة مزارع العين تطرح الهوية الجديدة لـ"كاميليه" ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / كشفت مجموعة مزارع العين، المجموعة الإماراتية الرائدة في قطاع منتجات البروتين والمشروبات، اليوم عن الهوية الجديدة لعلامتها الإماراتية المتخصصة في حليب النوق "كاميليه"، إلى جانب توقيع سلسلة من الاتفاقيات خلال الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في أبوظبي، والتي تهدف إلى توسيع قدراتها الإنتاجية وحضورها التجاري في الأسواق الأوروبية والصينية، إلى جانب دعم الأبحاث المتخصصة في حليب النوق وتطوير قدرات وكفاءات القطاع داخل دولة الإمارات.

وتستند "كاميليه" إلى خبرة مجموعة مزارع العين في إنتاج حليب النوق والتي تعود إلى عام 2001، وذلك عبر تبني نموذج عمل دولي يهدف إلى تعزيز الإنتاج بالقرب من المستهلكين وتطوير منتجات تلائم الأسواق المحلية.

ومن شأن الشراكة الجديدة مع جامعة خليفة وشركة مشاريع جامعة خليفة أن تثمر عن استكشاف سبل تحويل الأبحاث المتعلقة بحليب النوق إلى تطبيقات ومنتجات مبتكرة، بالتزامن مع تطوير قدرات تصنيعية جديدة في كل من ألمانيا والصين وإقامة شراكات تجارية تتيح وصول منتجاتها إلى المستهلكين في السوقين.

تعكس هذه الاتفاقيات استراتيجية "كاميليه" للتوسع العالمي، التي تقوم على تطوير منتجات تلائم احتياجات الأسواق المستهدفة، مع الاستفادة من الخبرات الإماراتية لتنمية قطاع حليب النوق.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "تواصل دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ نموذج اقتصادي تنافسي يقوم على الابتكار والمعرفة والانفتاح على الأسواق العالمية، ويعمل على تحويل المزايا والموارد الوطنية إلى منتجات وعلامات إماراتية قادرة على خلق قيمة مضافة وتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي ويشكل تكامل منظومة البحث والتطوير مع قدرات القطاع الخاص والشراكات الدولية ركيزة أساسية في هذا التوجه، بما يتيح للشركات الإماراتية تطوير منتجاتها، ورفع تنافسيتها، والوصول إلى أسواق جديدة".

وأضاف معاليه: "تمثل علامة "كاميليه" نموذجاً ملهماً لقدرة الشركات الإماراتية على الجمع بين الأصالة والابتكار، وتحويل منتج متجذر في التراث الإماراتي إلى علامة ذات إمكانات تنافسية عالمية وتعكس الشراكات الجديدة للعلامة في مجالي الإنتاج والتسويق في ألمانيا والصين أهمية بناء شراكات دولية نوعية تفتح مسارات جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتدعم توسعها في الأسواق العالمية، وتعزز إسهام القطاع الخاص الإماراتي في نمو التجارة العالمية.. وننظر إلى هذا النوع من قصص النجاح باعتباره جزءاً من مسيرة ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والأعمال، ومنصة لانطلاق العلامات والمنتجات الإماراتية نحو مختلف الأسواق الدولية".

من جهته، قال سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مزارع العين: "تكمن بعض أبرز الفرص في قطاع الأغذية في اكتشاف إمكانات جديدة لمنتجات لطالما حظيت بالتقدير فحليب النوق يمتلك إمكانات تتجاوز بكثير نطاق استخداماته ومكانته الحالية في الأسواق، ونؤمن بأن الوقت قد حان للاستفادة من هذه الإمكانات وتطوير القطاع على نطاق أوسع".

وأضاف أنه من خلال الاستثمار والبحث العلمي والتعاون الدولي، نطمح إلى اكتشاف القيمة الجديدة لحليب النوق، وترسيخ مكانته عالمياً بوصفه فئة غذائية حديثة ذات فوائد وظيفية ونسعى من خلال علامة "كاميليه" إلى قيادة هذا التحول".

و قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "لا تكتفي استراتيجيتنا بتصدير منتجات "كاميليه" إلى الأسواق العالمية، بل تعمل على تأسيس منشآت إنتاجية قريبة من الأسواق المستهدفة لتستجيب لاحتياجاتها، بتوسيع قدراتنا الإنتاجية، وجعلها أقرب إلى المستهلكين، وإقامة شراكات تجارية قوية مع الأسواق المحلية، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة تلائم متطلبات كل سوق ويمنحنا هذا النموذج القدرة على التوسع عالمياً ومواصلة الاستجابة لاحتياجات المستهلكين محلياً، إلى جانب تطوير محفظة أوسع من المنتجات التي تستثمر الإمكانات الواعدة لحليب النوق".

وفي دولة الإمارات، يجمع تعاون مجموعة مزارع العين مع جامعة خليفة وشركة مشاريع جامعة خليفة بين القدرات البحثية والعلمية للجامعة وخبرة الشركة في دعم نقل التكنولوجيا والتطوير التجاري، لاستكشاف الإمكانات التطبيقية والتجارية لأبحاث الجامعة في مجال حليب النوق وابتكاراتها الغذائية الحاصلة على براءات اختراع.

وسيدعم هذا التعاون تنمية مؤهلات الجيل المقبل من المواهب في مجال علوم الأغذية، عن طريق توثيق الصلة بين الطلاب وقطاع الصناعة، وبناء القدرات المرتبطة بمستقبل إنتاج الأغذية.

وقال سعادة حميد عبدالله الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع جامعة خليفة: "تتطلب ترجمة البحث العلمي إلى أثر اقتصادي تعاوناً وثيقاً بين الجامعات وقطاع الصناعة وتجمع هذه الشراكة بين القدرات البحثية والعلمية في جامعة خليفة، ودور شركة مشاريع جامعة خليفة في دعم نقل التكنولوجيا والتطوير التجاري، وخبرة مجموعة مزارع العين في القطاع ومن خلال هذا التكامل، نعمل على تسريع انتقال الأبحاث الواعدة نحو تطبيقات ومنتجات قابلة للتطوير والتصنيع محلياً، بما يدعم بناء قدرات وطنية ويعزز مساهمة البحث والابتكار في منظومة الغذاء في دولة الإمارات".

وعلى صعيد التوسع الأوروبي، تعمل مجموعة مزارع العين بالتعاون مع شركة "يوروفت" (Eurofit)، التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها، على تأسيس مشروع مشترك مسجّل في سوق أبوظبي العالمي، يتولى تصنيع منتجات "كاميليه" وتسويقها محلياً.

وستكون ألمانيا مركزاً لعمليات علامة "كاميليه" في السوق الأوروبية الأوسع، على أن تبدأ بإنتاج حليب النوق المعالج بالحرارة والمعبأ في عبوات زجاجية، تمهيداً للتوسع لاحقًا في إنتاج أصناف أخرى ذات قيمة مضافة.

وتجمع هذه الشراكة بين طموحات "كاميليه" لتطوير قطاع حليب النوق وخبرات "يوروفت" في تصنيع منتجات الألبان وتطويرها، مستهدفةً سوق التغذية والمكملات الغذائية التي تتوقع مؤسسة "جراند فيو ريسيرتش" أن تتجاوز قيمتها 124 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال جوليان بليز، الرئيس التنفيذي لشركة يوروفيت: "يتمتع حليب النوق بفرص واعدة لدى المستهلكين الأوروبيين، لا سيما عندما يتم تطويره بأساليب تواكب التوقعات المعاصرة وسيجمع تعاوننا مع مجموعة مزارع العين بين طموحات علامة كاميليه في هذه الفئة وقدرات يوروفت في مجال التصنيع وتطوير المنتجات، مما يمنح العلامة التجارية قاعدة قوية للنمو في أوروبا".

وفي الصين، تعمل "كامليه" على توسيع نطاق أعمالها في فئة تشهد إقبالًا تجاريًا متزايدًا، حيث تباع منتجات "كاميليه" في السوق الصينية منذ أوائل هذا العام.

وتعد "شركة تشجيانغ هنغشنغ القابضة" (Zhejiang Hengsheng Holdings Co. Ltd)، الموزع الحصري للعلامة التجارية، في حين تعمل "شركة سوتشو بيولوجي هيلثي المحدودة" (Suzhou Biology Healthy Technology Co., Ltd) كشريك تصنيع محلي، حيث تنتج حليب النوق طويل الأمد في أشكال تناسب المستهلكين الصينيين.

وقال تشييانغ يي، الرئيس التنفيذي لشركة تشجيانغ هنغشنغ القابضة: "يعدّ حليب النوق فئة غذائية فاخرة ناشئة في الصين، ويبحث المستهلكون بشكل متزايد عن منتجات مميزة تتمتّع بمنشأ موثوق مع ضمان للجودة وتوفر لنا هذه الاتفاقية مساراً طويل الأمد لتنمية علامة كاميليه وتعزيز حضور العلامة التجارية لدى المستهلكين الصينيين".

وقال ريك تشين، مدير عام شركة سوتشو بيولوجي هيلثي المحدودة: "يشكل التصنيع المحلي التزاماً طويل الأمد تجاه السوق الصينية، ويمنح شركة كاميليه المرونة اللازمة للاستجابة بموازاة نمو الطلب وتطور تفضيلات المستهلكين وتمثل هذه الشراكة استثماراً في مستقبل هذه الفئة من المنتجات، حيث تساهم المنتجات التي تتمتع بمدة صلاحية طويلة في توسيع نطاق جاذبيتها وجعل حليب النوق خياراً مألوفاً بالنسبة للأسر الصينية".