"مالية عجمان" تستعرض تجاربها الذكية بقمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي - أبو ظبي"

عجمان في 6 أكتوبر / وام/ تشارك دائرة المالية في عجمان في فعاليات قمة ومعرض «عالم الذكاء الاصطناعي - أبو ظبي»، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي واستعرضت أحدث خدماتها الذكية وتوجهاتها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والعمليات المالية الحكومية في الإمارة.

تأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث الأكبر عالمياً في هذا المجال تأكيداً على نهجها الراسخ في تبنّي الابتكار في أساليب العمل مما يعكس توجّهاتها نحو توسيع نطاق الاستفادة من التقنيات الذكية في مجالات العمل المالي الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم اتخاذ القرار، وبناء منظومة مالية أكثر استباقية ومرونة واستجابةً لمتطلبات المستقبل، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وتسلط الدائرة خلال مشاركتها الضوء على منصة «المستشار المالي الذكي» التي تقدم تجربة مبتكرة موحَّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمنح الموظفين والمتخصصين بالشأن المالي في الجهات الحكومية إمكانية الوصول إلى التشريعات والوثائق المالية المحلية والاتحادية.

وقال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان :"تمثّل خدمة «المستشار المالي الذكي» إحدى خطواتنا العملية في هذا المسار، حيث توظّف الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى المعلومات والإجابات المتعلقة بالاستفسارات المالية بصورة أكثر دقة وسهولة وسرعة.. ونلتزم بمواصلة تطوير هذا النوع من الحلول بما يجعل التكنولوجيا أداة فاعلة لتحسين تجربة المتعامل، ودعم التحوُّل الرقمي وجودة الحياة في الإمارة".