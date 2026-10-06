وكيل وزارة الدفاع يشهد ملتقى "رواد" لتعزيز القيادة وصناعة الأثر المؤسسي

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / شهد معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، بحضور كلٍ من سعادة علي عبدالله الأحمد، الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي، واللواء الركن وليد خميس النقبي، قائد قيادة المستقبل والتعليم والتدريب، واللواء الركن سعيد سالمين العلوي، قائد كلية الدفاع الوطني، ملتقى "رواد"، الذي جمع نخبة من قيادات وزارة الدفاع وخريجي البرنامج، بهدف تعزيز الحوار القيادي وتبادل الخبرات والتجارب، والاستثمار في الكفاءات باعتبارها ركيزة أساسية للتطوير والجاهزية المؤسسية.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان "القيادة وصناعة الأثر المؤسسي"، تناولت دور القيادة الفاعلة في بناء المؤسسات، ومواكبة المتغيرات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتمكين الكفاءات وتطوير القدرات القيادية.

وأكد الملتقى أهمية دور خريجي "رواد" في تحويل المعرفة والخبرات إلى أثر ملموس في بيئة العمل، باعتبارهم رواداً للتغيير داخل وحداتهم، وداعمين لجهود التطوير والتحسين، ونقل الممارسات والخبرات إلى فرق العمل، بما يعزز ثقافة المبادرة والتعلم المستمر.

ويأتي الملتقى امتداداً لمسيرة برنامج "رواد" في بناء القدرات وتطوير الكفاءات، وترسيخ نهج الانتقال من التعلم إلى التطبيق، وتحويل المعرفة إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير الأداء ومعالجة التحديات، بما يدعم جاهزية وزارة الدفاع ويعزز قدرتها على مواكبة متطلبات المستقبل.