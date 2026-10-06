مستشفى أم القيوين يطلق مبادرة للكشف المبكر تزامنا مع "أكتوبر الوردي"

أم القيوين في 6 أكتوبر / وام / أطلق مستشفى أم القيوين، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مبادرة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تزامناً مع شهر التوعية "أكتوبر الوردي"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر ودوره في اكتشاف المرض في مراحله الأولى وزيادة فرص العلاج والشفاء.

وفتح المستشفى باب التسجيل في المبادرة يومي 8 و9 من الشهر الجاري، على أن تجرى الفحوص يوم 14 أكتوبر، وتستهدف المبادرة النساء من عمر 40 عاماً فما فوق، إلى جانب السيدات ممن لديهن تاريخ عائلي للإصابة بالأمراض الخبيثة.

ويأتي تنظيم المبادرة انطلاقاً من أهمية تعزيز ثقافة الوقاية والفحص الدوري بين أفراد المجتمع، وتشجيع النساء على الاهتمام بصحتهن وإجراء الفحوص اللازمة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية الاكتشاف المبكر.

وأوضح المستشفى أن أعداد المستفيدات محدودة، وتُمنح الأولوية بحسب أسبقية التسجيل، داعياً الراغبات في الاستفادة من المبادرة إلى التسجيل خلال الفترة المحددة، والتواصل مع المستشفى للحصول على مزيد من المعلومات.