"شمس" تبرم شراكة إستراتيجية مع "3S Money" لتوفير حلول مدفوعات دولية لشركاتها المؤهلة

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / أبرمت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" شراكة استراتيجية مع المنصة العالمية "3S Money" المتخصصة في حلول المدفوعات العابرة للحدود، بهدف توفير حزمة من الحلول المالية للشركات المؤهلة ضمن مجتمع "شمس"، تشمل حسابات الأعمال متعددة العملات، وحلول المدفوعات الدولية، وخدمات صرف العملات الأجنبية.

وتعكس هذه الخطوة جهود "شمس" المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال للشركات العاملة في الأسواق المحلية والدولية، لا سيما في قطاعات الإعلام والصناعات الإبداعية والمجالات الرقمية، التي تتزايد حاجتها إلى حلول فعالة لإدارة معاملاتها المالية عبر الحدود.

وتتيح المنصة من خلال هذه الشراكة لمجتمع "شمس" الاستفادة من حلول مصممة لتسهيل إرسال واستقبال المدفوعات الدولية، وإدارة العملات المتعددة، ودعم العمليات التجارية العابرة للحدود، عبر توفير بيانات حسابات محلية وإتاحة الوصول إلى شبكات الدفع الدولية، وفقاً لمتطلبات وشروط الأهلية المعمول بها.

وأكد راشد ساحوه، مدير إدارة العمليات في مدينة الشارقة للإعلام، أن "شمس" تعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق الحلول والخدمات المتاحة لمجتمع الأعمال، خاصة تلك التي تلبي الاحتياجات العملية للشركات التي تمارس نشاطها في الأسواق الدولية.

وأشار ساحوه إلى أن الشراكة مع "3S Money" توفر لمنتسبي "شمس" المؤهلين إمكانية الوصول إلى حلول مالية متعددة العملات تسهم في تسهيل معاملاتهم الدولية وتوفير تجربة أعمال أكثر انسيابية، مضيفاً أن الشراكات الاستراتيجية مع مزودي الخدمات المتخصصين تمثل جزءاً مهماً من نهج المدينة في بناء منظومة أعمال متكاملة تتيح للشركات النمو، والوصول إلى فرص دولية، وممارسة أعمالها بمرونة أكبر.

من جانبه، أعرب إيفان كالديليس، نائب الرئيس التنفيذي العالمي في "3S Money"، عن سعادته بالتعاون مع "شمس" ودعم مجتمعها المتنامي من رواد الأعمال والشركات، موضحاً أن الشركات التي تعمل على المستوى الدولي تتطلب حلولاً مالية مرنة قادرة على مواكبة طبيعة أنشطتها العابرة للحدود.

ولفت كالديليس إلى أن الشراكة تهدف إلى توفير إمكانية الوصول للمنتسبين المؤهلين إلى حسابات متعددة العملات وحلول للمدفوعات الدولية، مما يساعدهم على تبسيط إدارة عملياتهم المالية العالمية ودعم خطط نموهم وتوسعهم الدولي.

وتجمع هذه الاتفاقية بين مجتمع الأعمال المتنامي في "شمس" وخبرة "3S Money"، لتتيح للشركات المؤهلة إدارة أنشطتها المالية الدولية بكفاءة من خلال حلول مصممة لدعم أسواق متعددة.

وتأتي الخطوة في إطار جهود "شمس" المستمرة لإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة ومزودي الخدمات، لتمكين مجتمعها من رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الإبداعية، من الوصول إلى حلول متخصصة تدعم تطوير الأعمال، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتساند خطط التوسع في الأسواق الدولية.