الإمارات تطور مركزا للتميز في المرونة السيبرانية والتقنيات الموثوقة لخدمة المنطقة والعالم

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / أعلن مجلس الأمن السيبراني وSCC Middle East خططهما لتطوير مركز جديد للتميز في مجال المرونة السيبرانية والتقنيات الموثوقة في دولة الإمارات، ليخدم المنطقة والعالم، وذلك على هامش فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026".

ويهدف المركز إلى توفير بيئة متخصصة تُمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات وشركاء التكنولوجيا والمتخصصين من استكشاف التقنيات الناشئة، واختبار حالات استخدام واقعية، وفهم آليات اعتماد الحلول الجديدة بصورة آمنة وعلى نطاق واسع.

وتستند المبادرة إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ ببناء القدرات الوطنية من خلال تطوير برامج تعليمية تنفيذية، ومختبرات عملية، وبرامج متخصصة لتنمية المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الوطنية الحيوية، بما يدعم انتقال المؤسسات من مرحلة التجربة إلى التبني الآمن والعملي.

وتشمل المرحلة الثانية إطلاق برنامج لحاضنة الشركات الناشئة لدعم تطوير الابتكارات السيبرانية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاقها، واختبار التقنيات المطورة محلياً والتحقق من جاهزيتها وفق متطلبات تشغيلية واقعية.

أما المرحلة الثالثة، فتركز على دعم التقنيات المطورة في دولة الإمارات والمختارة ضمن المبادرة للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال ربطها بالعملاء والمنظومات وفرص الأعمال التجارية على المستوى الدولي.

وسيتولى مجلس الأمن السيبراني وSCC Middle East، في إطار مركز التميز، قيادة أعمال التكامل والتنفيذ، مع توظيف الخبرات والموارد اللازمة وفق متطلبات كل برنامج.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الدولة وضعت أهدافاً طموحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير اقتصاد رقمي آمن ومرن، مشيراً إلى أن مركز التميز سيوفر بيئة داعمة تمكّن الجهات الحكومية وقطاع الصناعة وشركاء التكنولوجيا من تحويل هذه الطموحات إلى قدرات عملية.

من جانبه، قال دانيال فالي، الرئيس التنفيذي لشركة SCC Middle East، إن التحدي لا يكمن في توافر التقنيات، بل في اختيار الأنسب منها وإثبات ملاءمتها لبيئات العمل وتحويلها إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن المركز سيشكل منصة تجمع العملاء والشركاء والمتخصصين لاختبار الأفكار وتطوير حلول قابلة للتطبيق، فيما تتولى الشركة تنسيق الخبرات والتقنيات وضمان نجاح تنفيذ الحلول وفق احتياجات العملاء.