"حرة مطار الشارقة" تستعرض مزاياها الاستثمارية الداعمة لقطاع التجميل في "بيوتي وورلد الشرق الأوسط"

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في فعاليات معرض "بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2026"، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر أعماله حتى 8 أكتوبر الجاري، ويعد المعرض التجاري الأكبر من نوعه بالمنطقة في قطاع الجمال والعناية الشخصية والعطور، وسط مشاركة تتجاوز 1900 عارض وأكثر من 70 ألف خبير ومتخصص، إلى جانب نخبة من العلامات العالمية في مجالات التجميل والشعر والتغليف.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها أبرز المزايا الاستثمارية التي توفرها للشركات العاملة في قطاعات العطور ومستحضرات التجميل، مسلطة الضوء على ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وحلول لوجستية داعمة لسلاسل الإمداد، إلى جانب إبراز الفرص المتاحة في مجالات التعبئة والتغليف وتوريد المواد الخام والتوزيع، بما يلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي ويعزز وصول الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي تأتي ضمن حرصها المستمر على تعزيز قنوات التواصل مع كبرى الشركات والعلامات العالمية، والتعريف بالفرص الاستثنائية التي توفرها للراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيع حضورهم بالمنطقة، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة والحلول اللوجستية المرنة التي تتمتع بها الهيئة تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم العمليات في كافة مراحلها، بدءاً من توريد المواد الخام والتصنيع وصولاً إلى التوزيع.

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير منظومتها الاستثمارية لمواكبة أحدث التحولات التي يشهدها قطاع الجمال عالمياً، بما يعزز جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتنامية، مشيراً إلى أن احتضان المنطقة الحرة للعديد من المنشآت المتخصصة في التعبئة والتغليف يعكس تنوع المنظومة الداعمة، ويدعم دورها كمركز إقليمي لتوريد المواد الخام وشبكات التوزيع التي تمنح المستثمرين مرونة أكبر للتوسع في أسواق جديدة.

وشدد المزروعي على أن الهيئة تستهدف عبر هذه المنظومة توفير بيئة أعمال قادرة على ضمان النمو المستدام للشركات وتعزيز تنافسيتها، بما يرسخ مكانة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي كوجهة جاذبة ومفضلة للاستثمارات المتخصصة في مجالات العطور ومستحضرات التجميل.

وتشكل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية رائدة في الإمارة بفضل ما تقدمه من خدمات تنافسية وبنية تحتية مخصصة لدعم مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، إلى جانب توفير تسهيلات جمركية متميزة تشمل سرعة إصدار التراخيص وعمليات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، لترسيخ بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين وتلبي تطلعاتهم.