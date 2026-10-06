حكومة عجمان تستعرض جيلا جديدا من خدمات "Agentic AI"

عجمان في 6 أكتوبر / وام / تستعرض حكومة عجمان خلال مشاركتها في معرض "عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026"، الذي تقام فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، جيلا جديدا من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو إرساء دعائم حكومة استباقية تنجز خدماتها بسلاسة وكفاءة وتضع الإنسان في محور أولوياتها.

وتشارك حكومة عجمان بجناح موحد تنظمه دائرة عجمان الرقمية، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة المالية، ودائرة البلدية والتخطيط، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، في إطار تكامل جهود العمل الحكومي ودعماً لمستهدفات "رؤية عجمان 2030" في بناء حكومة رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.

وتسلط دائرة عجمان الرقمية الضوء على منظومة "الخدمات الحكومية بلا واجهة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تمثل امتداداً للإنجاز الذي حققته الإمارة بإطلاق أول معاملة حكومية في دولة الإمارات لتجديد رخصة تجارية باستخدام هذه التقنية، حيث يكتفي المتعامل بالتعبير عن احتياجه لتتولى الأنظمة الذكية إنجاز الإجراءات نيابة عنه دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات أو تعبئة النماذج.

وأكدت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن المشاركة تجسد رؤية حكومية موحدة تضع الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان، مبينة أن الخدمات "بلا واجهة" ليست مجرد تحديث تقني، بل تحول جذري في طريقة عمل الحكومة من انتظار الطلب إلى استباقه، مما يرسخ ريادة عجمان في التحول الرقمي ويدعم تحقيق رؤية 2030.

من جانبه، أوضح سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تستعرض خدمة تجديد العقد التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تمكن المساعد الذكي من تنفيذ إجراءات التجديد بصورة متكاملة واستباقية لتبسيط رحلة المتعامل وتسريع الإنجاز، مشيراً إلى تكامل هذه الخدمة مع خدمة تجديد الرخص التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية ضمن رحلة حكومية موحدة وتنسيق سلس دون تكبيد المتعامل أي عناء.

وفي هذا السياق، تستعرض دائرة التنمية الاقتصادية خدمة "تجديد الرخص التجارية" ضمن الخدمات "بلا واجهة"، حيث أكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام الدائرة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية عبر تطبيق "عجمان ون" يسهم في تسهيل الخدمات وتقليص الجهد والوقت، بما يعزز تنافسية وسهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.

بدورها، تقدم دائرة المالية "المستشار المالي الذكي"، وهو حل مبتكر يسهل الوصول إلى المعلومات والتشريعات والوثائق المالية، وقال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، إن هذه المبادرة تترجم الإمكانات التقنية إلى حلول عملية تعزز منظومة العمل المالي الحكومي، وتدعم دقة وسرعة اتخاذ القرار، وتمكن الموظفين والمتخصصين من الحصول على إجابات موثوقة وسريعة لاستفساراتهم المالية.

وامتداداً لهذا النهج الاستباقي، تطلق هيئة المناطق الحرة في عجمان خلال المعرض "مساعد OneClick الذكي لتأسيس الأعمال وإصدار الرخص الفورية"، الذي يرافق المستثمر في رحلته عبر محادثة ذكية واحدة تغطي كافة الخطوات بدءاً من اقتراح الأنشطة وصولاً إلى إصدار الرخصة، حيث أشار سعادة عبيد المطروشي، المدير العام بالندب للهيئة، إلى أن هذا الإطلاق يمثل أحدث مراحل التحول نحو الخدمات الاستباقية لتمكين الشركات من تحويل إمكاناتها إلى ابتكارات تعزز تنافسيتها عالمياً.

ويواصل جناح حكومة عجمان استقبال زواره على مدى يومي المعرض لتقديم تجارب تفاعلية تعكس توجهاً حكومياً موحداً نحو إطلاق خدمات أكثر استباقية وتكاملاً وسهولة، تعتمد على التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتصميم تجربة استثنائية تخدم مجتمع الإمارة.