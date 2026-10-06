محمد الشرقي يلتقي مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.. ويطلع على مشاريعها التطويرية

الفجيرة في 6 أكتوبر / وام / التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وأكد سموه، أهمية التخطيط السليم والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يراعي الاعتبارات البيئية ويعزز استدامتها، وضرورة تكامل الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم مسيرة التنمية في الإمارة.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع التنموية في قطاع الموارد الطبيعية والصناعات التعدينية في الإمارة، ودورها المحوري في دعم مسارات التحوّل التنموي المُستدام والشامل في الفجيرة والدولة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز جهود المؤسسة ومشاريعها التطويرية والتنموية في قطاع الموارد الطبيعية والتعدين، وخططها للارتقاء بمنظومة الخدمات وتطوير الكفاءات الوطنية.

كما اطّلع سموه على جهود المؤسسة في تطوير منظومة خدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية، ومشاركتها في المرحلة التجريبية للدورة السادسة للنظام العالمي لتصنيف الخدمات، وحصولها على تقييم أربع نجوم في التقرير النهائي للمرحلة التجريبية، لتصبح أول جهة محلية في إمارة الفجيرة تطبّق النظام، بما أسهم في تقييم جاهزية خدماتها وتحديد فرص التحسين والتطوير.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المشاريع التنموية المرتبطة بقطاع الموارد الطبيعية في إمارة الفجيرة خلال الفترة الماضية.

وثمن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي جهود المؤسسة في الارتقاء بقطاع الموارد الطبيعية والتعدين، وأهمية تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها في ميادين العمل، وإكسابها الخبرات العملية والعلمية في التخصصات التي تخدم قطاع الموارد الطبيعية، لاسيما التعدين والجيولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات القطاع وتطوراته المستقبلية.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.