"الشارقة لإدارة الأصول" توفر فحوصات مجانية لسرطان الثدي بالتعاون مع "القافلة الوردية"

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / تنظم "الشارقة لإدارة الأصول" الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة فعالية توعوية بالتعاون مع "القافلة الوردية" في 9 أكتوبر الجاري في سوق الجبيل، تزامناً مع فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"، لتوفير فحوصات مجانية للكشف المبكر عن المرض تشمل الفحص السريري والماموجرام بإشراف فريق طبي متخصص.

وتستهدف المبادرة التي تتضمن أيضاً أنشطة وجلسات تثقيفية تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع النساء لا سيما من تزيد أعمارهن على 25 عاماً على اتخاذ خطوات استباقية لإجراء الفحوصات الدورية والاطمئنان على صحتهن.

وأكد سالم المدفع الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء في "الشارقة لإدارة الأصول"، أن دعم صحة أفراد المجتمع يمثل ركيزة أساسية ضمن التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، مشيراً إلى أن التعاون مع "القافلة الوردية" يهدف إلى إتاحة الخدمات الطبية في بيئة يسهل الوصول إليها، بما يعزز ثقافة الوقاية ويسهم في إيصال رسالة "أكتوبر الوردي" إلى أكبر شريحة ممكنة.