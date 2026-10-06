اتحاد المبدعين العرب يطرح مبادرة "المدارس الرقمية المستدامة" ضمن برنامج "Digital@UNGA"

جنيف في 6 أكتوبر / وام / أصدرت جلسة نظمها "اتحاد المبدعين العرب"، العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حزمة من التوصيات الإستراتيجية لتعزيز استدامة وأمان وشمولية التعليم الرقمي، وذلك ضمن فعاليات برنامج (Digital@UNGA) المصاحب للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهدت الجلسة إعلان توصيات ختامية بارزة، شملت اعتماد شهادة المدارس الرقمية المستدامة (SDS) كمعيار إقليمي للأداء التعليمي المتكامل لضمان جودة التعليم والسلامة الرقمية والابتكار، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي عبر إنشاء شبكة المدارس الرقمية المستدامة (SDS Network) لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم النماذج التعليمية المستدامة.

ودعت التوصيات الحكومات والمؤسسات التعليمية إلى تبني سياسات تضمن تعليماً رقميا آمنا ومواكبا لتطورات الذكاء الاصطناعي، مع بناء شراكات إستراتيجية مع هيئات الأمم المتحدة واليونسكو لتوسيع نطاق هذا النموذج عالميا، والعمل على ربط التحول الرقمي بالاستدامة والعمل المناخي، وتمكين الطلبة والموهوبين من قيادة مشاريع ابتكارية، فضلاً عن تعزيز بناء القدرات وتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي والمناهج الخضراء.

وانطلقت الجلسة التي حملت عنوان "المدارس الرقمية المستدامة: دور الحكومات في تبنّي مبادرات تعليمية آمنة وشاملة لتمكين جيل من الموهوبين لمواكبة العصر الرقمي"، بكلمة رئيسية للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة جمعية محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وأقيمت الفعالية بمشاركة اتحاد الإعلاميين العرب، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وباستضافة من جمعية الصحفيين الإماراتية، حيث تضمنت كلمات لكل من الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب، وأحمد الدباني النعيمي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وفضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية.

وناقش المشاركون، الذين ضموا قيادات مؤسسية وخبراء ومتخصصين، محاور عدة ترتبط بحوكمة التعليم الرقمي، وحماية الطلبة وبياناتهم، ورفع جاهزية المعلمين لتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني، ورعاية الموهوبين، وإدماج مفاهيم الاستدامة والمناهج الخضراء في البيئة التعليمية.