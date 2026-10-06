سالم بن سلطان القاسمي يزور فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء – أبوظبي 2026

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام / زار الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء – أبوظبي 2026"، المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بأبوظبي.

واطلع الشيخ سالم بن سلطان خلال الزيارة على عدد من الأجنحة والمنصات المشاركة، واستمع إلى شرح حول أحدث المشاريع والمبادرات والحلول المبتكرة في مجالات الغذاء والأمن الغذائي والاستدامة، إلى جانب التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير منظومة الغذاء وتعزيز استدامتها.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي أن استضافة دولة الإمارات لهذه الفعالية العالمية تعكس رؤيتها الاستشرافية واهتمامها بتعزيز الأمن الغذائي ودعم الابتكار وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما يسهم في بناء منظومات غذائية أكثر استدامة ومرونة.

وأشاد بما تضمه الفعالية من مشاركات دولية ونماذج وتجارب نوعية، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الغذاء، وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق مستقبل غذائي مستدام.

وثمّن جهود الجهات المنظمة والقائمين على الفعالية، وما توفره من منصة تجمع الخبراء والمختصين وصناع القرار، وتتيح استعراض أحدث الحلول والممارسات التي تدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.