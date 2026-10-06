حضور جماهيري إماراتي لافت في مدرجات ملعب الإنماء بنهائي "خليجي 27"

جدة في 6 أكتوبر / وام / شهدت مدرجات ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة حضوراً جماهيرياً إماراتياً لافتاً، قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" التي تجمع منتخبي الإمارات والسعودية، مساء اليوم.

وامتلأ القسم المخصص لجماهير منتخب الإمارات في المدرجات بالمشجعين، الذين حرصوا على التوافد مبكراً إلى الملعب لمؤازرة منتخب الإمارات في المواجهة النهائية، وسط أجواء حماسية وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انسيابية دخول الجماهير وتنظيم عملية حضورها إلى المدرجات.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد سيّر عشرات الرحلات الجوية عبر الناقلات الوطنية، لنقل الجماهير الإماراتية إلى مدينة جدة، ومساندة منتخب الإمارات في مباراته النهائية أمام منتخب السعودية، وذلك في إطار الدعم الجماهيري للمنتخب خلال مشاركته في "خليجي 27".

وتوجهت الجماهير الإماراتية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مباشرة إلى ملعب الإنماء، بعد وصول الرحلات المخصصة لنقل المشجعين، وسط تنظيم لعملية انتقالهم إلى الملعب، قبل أن تتوافد إلى المدرجات المخصصة لها استعداداً لانطلاق المباراة.