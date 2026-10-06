كليات التقنية العليا تستعرض حلولها المؤسسية وابتكارات طلبتها في "عالم الذكاء الاصطناعي"

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام / تشارك كليات التقنية العليا في قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026"، مستعرضة حزمة من الحلول التقنية المبتكرة التي طورتها داخلياً ووظفتها في عملياتها، إلى جانب ابتكارات طلابية لمعالجة تحديات واقعية، بما يجسد التوجه نحو الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى الاستخدام الفعلي.

وتتضمن الابتكارات المعروضة منصة "هوك سايت" (HawkSight) للاستجابة للطوارئ عبر الرؤية الحاسوبية، وطائرة مسيرة ذاتية التشغيل للفحص الحراري لمحطات الطاقة الشمسية، وأداة ذكية لتقييم مخاطر الأمن السيبراني، وإطاراً ذكياً لتحليل الأدلة الجنائية الرقمية بدقة بلغت 93%، إلى جانب فيلم سينمائي مُنتج بالكامل بالذكاء الاصطناعي للطالبة ميثاء الشحي، الفائزة بجائزة الإعلام للشباب العربي.

وتسلط الكليات الضوء على أربع منصات مؤسسية طورتها لدعم بيئة العمل، تشمل منصة "المساعد الذكي" للأعمال التنفيذية، ومنصة "بوصلة" لتوفير رؤية آنية للأداء المؤسسي، ومنصة "حلول المواهب" لأتمتة عمليات الاستقطاب، ومنصة "HCT Founder Suite" لتقييم الأفكار الريادية، بالإضافة إلى استعراض خدمة "حياك" التي توظف الذكاء الاصطناعي لتسهيل رحلة قبول وتسجيل الطلبة.

وأكدت مي المري، مدير إدارة التعلم الذكي في الكليات، حرص المؤسسة على تمكين الطلبة من الانتقال بتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى التطبيق العملي لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن المشاركة تبرز ابتكارات الطلاب إلى جانب مشاريع استراتيجية تدعم برنامج "تصفير البيروقراطية" ومسار الخدمات في 90 يوما.