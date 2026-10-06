الإسباني ألكاراز يحتفظ بلقب بطولة طوكيو المفتوحة

طوكيو في 6 أكتوبر / وام / أحرز الإسباني كارلوس ألكاراز لقب بطولة طوكيو المفتوحة للتنس، من فئة 500 نقطة، بعدما تغلب اليوم على التشيكي ييري ليهيتشكا بمجموعتين دون مقابل في المباراة النهائية، بواقع 7-6 و6-4.

وقدم ألكاراز أداءً متوازناً في النهائي، إذ حسم المجموعة الأولى بعد شوط كسر التعادل، قبل أن يفرض أفضليته في الثانية لينهي اللقاء خلال ساعة و36 دقيقة، ويضيف لقباً جديداً إلى سجله في الموسم الحالي.

ويعد هذا التتويج الثاني توالياً لألكاراز في بطولة طوكيو، ليصبح أول لاعب يحتفظ باللقب منذ الأمريكي بيت سامبراس الذي حقق الإنجاز ذاته في نسختي 1993 و1994.

كما يمثل اللقب محطة مهمة في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات، بعد فترة غياب بسبب الإصابة، ويعزز من نتائجه الإيجابية في الموسم، بإحرازه لقبه السابع والعشرين في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، والثالث له هذا العام في بطولات فئة 500 نقطة.

ويواصل ألكاراز، المصنف بين أبرز لاعبي العالم، تأكيد حضوره في البطولات الكبرى، مع اقتراب ختام الموسم، بعد سلسلة من العروض القوية التي أهلته لإضافة لقب جديد إلى مسيرته الاحترافية.