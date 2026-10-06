ذهبية وبرونزيتان لنادي الشارقة الرياضي للمرأة في ألبانيا المفتوحة للتايكواندو

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / واصلت لاعبات التايكواندو في نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضورهن على منصات التتويج الدولية بعد إحراز ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكواندو 2026 المصنفة G1 ضمن منافسات فئة الناشئات التي شهدت مشاركة نحو 100 لاعبة لتضيف البطولة محطة جديدة إلى الانطلاقة الدولية القوية للفريق في الموسم الرياضي 2026-2027.

جاءت ميداليات نادي الشارقة الرياضي للمرأة عبر ثلاث فئات وزنية حيث توّجت عفراء يوسف البلوشية بالميدالية الذهبية في وزن تحت 29 كغ وأحرزت مزنة شعيب الحمادي الميدالية البرونزية في وزن تحت 37 كغ فيما نالت ماجدة راشد الكتبي الميدالية البرونزية في وزن تحت 51 كغ.

وشملت مشاركة نادي الشارقة الرياضي للمرأة أيضًا اللاعبات ماريا بدر وصالحة سعد وريم يوسف ضمن توجه يمنح لاعبات الفئات العمرية فرصاً متدرجة للاحتكاك الخارجي وخوض المنافسات الدولية بمستوياتها المختلفة.

وتحمل نتائج ألبانيا قيمة تتجاوز الحصيلة العددية للميداليات إذ جاء التتويج عبر ثلاثة أوزان مختلفة بما يعكس اتساع قاعدة اللاعبات القادرات على المنافسة داخل فئة الناشئات واستمرار تطور الأداء من مشاركة دولية إلى أخرى.

وتنسجم المشاركة مع العمل الذي تنفذه أندية الشارقة لرياضة المرأة ضمن مبادرة تطوير الأداء المهاري والتكتيكي الفني للاعبات فئة المراحل العمرية التي تقوم على تطوير اللاعبات بصورة متدرجة وربط التدريب بالمنافسة والاحتكاك الخارجي بما يسمح بقياس تطور الأداء في ظروف تنافسية حقيقية وتحديد متطلبات المرحلة التالية لكل لاعبة.

وأكدت مي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة أن قيمة المشاركة ترتبط بمستوى الاختبار الذي وفرته للاعبات حيث تمثل بطولة ألبانيا محطة مهمة بالنسبة لنا ليس فقط بسبب الميداليات الثلاث وإنما لأنها وضعت لاعباتنا في منافسة قوية ضمن بطولة مصنفة G1 وبمشاركة واسعة في فئة الناشئات ومثل هذه البطولات تمنحنا معياراً حقيقياً لقياس ما وصلت إليه اللاعبة فنيا ومدى قدرتها على تنفيذ ما نتدرب عليه أمام منافسات وأساليب لعب مختلفة وتحت ضغط المباريات.

وتعد بطولة ألبانيا المشاركة الدولية الثالثة للتايكواندو في أندية الشارقة لرياضة المرأة منذ انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 بعد بطولة الحسن الدولية في الأردن التي شهدت إحراز ثلاث ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين ثم بطولة سويسرا المفتوحة التي أضافت خلالها اللاعبات أربع ميداليات بينها ذهبيتان إلى جانب كأس المركز الثاني لفئة الناشئات.

وبنتائج ألبانيا ترتفع حصيلة التايكواندو في أول ثلاث محطات دولية للموسم إلى 10 ميداليات في بداية تعكس استمرارية الحضور التنافسي للفئات العمرية وتحول المشاركات الخارجية إلى مسار متدرج لقياس التطور وتراكم الخبرة وبناء قاعدة أوسع من اللاعبات القادرات على المنافسة الدولية.