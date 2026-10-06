جمعية المعلمين بالإمارات تحتفي باليوم العالمي للمعلم

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / احتفت جمعية المعلمين بدولة الإمارات، اليوم، باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، وذلك خلال حفل أقيم في بيت الحكمة بالشارقة تحت شعار «المعلم رسالة وطن»، بحضور نخبة من القيادات والشخصيات التربوية والمعلمين والمهتمين بالشأن التعليمي.

وأكدت الجمعية أن الاحتفاء بالمعلم يجسد التقدير لدوره المحوري في بناء الإنسان وصناعة الحاضر والمستقبل، ويعكس المكانة التي يحظى بها قطاع التعليم والمعلم في دولة الإمارات، باعتبارهما ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وبناء مجتمع المعرفة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبته تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الجمعية التي ألقاها سعادة صلاح خميس الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين بدولة الإمارات، هنأ فيها المعلمين في دولة الإمارات والعالم بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وقال الحوسني إن الخامس من أكتوبر يمثل مناسبة سعيدة للمعلمين، يتم خلالها الاحتفاء برسالتهم ودورهم في بناء الأجيال، مشيراً إلى حرص جمعية المعلمين على إحياء هذه المناسبة سنوياً، تقديراً لعطاء المعلمين وإسهاماتهم في تطوير المجتمع والمنظومة التعليمية.

وأكد أن المعلم يثبت كل يوم أنه عنصر أساسي في نهضة المجتمع وحركة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات، معرباً عن تطلع الجمعية إلى استمرار المعلمين في عطائهم وأدائهم لرسالتهم التربوية والوطنية.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً، أعقبته جلسة رئيسية بعنوان «من التأسيس إلى آفاق المستقبل»، تناولت مسيرة التعليم في دولة الإمارات، والتحولات التي شهدها القطاع، ودور المعلم في مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وتناول الحفل عدداً من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها جمعية المعلمين بدولة الإمارات، والهادفة إلى دعم المعلمين وتطوير مهاراتهم وتعزيز حضور الجمعية في المجالين التربوي والمجتمعي.

ويأتي تنظيم الحفل في إطار جهود جمعية المعلمين بدولة الإمارات لتعزيز مكانة المعلم، ودعم دوره المهني والمجتمعي، وتمكينه من مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التعليم، بما يعزز إسهامه في بناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والتقدم في الدولة.

واختُتم الحفل بتكريم المشاركين والمتحدثين، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الحوار حول واقع التعليم ومستقبله، والتأكيد على مكانة المعلم شريكاً أساسياً في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، بما يجسد دلالات شعار «المعلم رسالة وطن».