"إكبا" يطلق كرسيًا بحثيًا لتعزيز ريادتها في البحوث والابتكار الزراعي

دبي في 26 سبتمبر / وام / أعلن المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» إطلاق مبادرة لإنشاء «كرسي إكبا للزراعة المستدامة والقادرة على الصمود»، بهدف إتاحة الفرصة لباحثة إماراتية متميزة لقيادة أبحاث متعددة التخصصات على مدى عامين، وتطوير حلول تستجيب لأولويات دولة الإمارات في استدامة الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية.

وتأتي المبادرة تأكيداً لالتزام إكبا بدعم ريادة المرأة الإماراتية في البحث العلمي والابتكار، وانسجاماً مع أهداف يوم المرأة الإماراتية في إبراز إسهاماتها وتعزيز مشاركتها في التنمية.

ويعتزم المركز فتح باب التقديم للدورة الأولى في يناير 2027، على أن تُعلن شروط المشاركة ومعايير الاختيار وإجراءات التقديم لاحقاً.

ويركّز الكرسي البحثي على التحديات الراهنة والمستقبلية للزراعة في دولة الإمارات والبيئات الجافة والشحيحة بالمياه، وتشمل مجالاته إدارة التربة والأراضي، والمياه ومصادرها البديلة، والملوحة، والمحاصيل ونظم الإنتاج القادرة على الصمود، والتقنيات الزراعية الناشئة، مع التركيز على تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول وممارسات قابلة للتطبيق، وأدلة علمية تدعم تطوير السياسات الزراعية.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا إن دعم القيادة الرشيدة فتح آفاقاً واسعة للمرأة الإماراتية في البحث العلمي والابتكار، ونحرص في إكبا على دعم الباحثات الإماراتيات لقيادة أبحاث تستجيب لأولويات الدولة وتعزّز حضورهن في المشهد العلمي العالمي.

وأضافت أن ترابط التحديات المناخية والبيئية والاقتصادية والجيوسياسية، وتسارع التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يتطلبان الاستثمار في البحث والابتكار وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد.

ولفتت إلى أن هذا الكرسي البحثي يأتي استناداً إلى خبرة إكبا المتراكمة على مدى أكثر من ربع قرن، وما يمتلكه من خبرات علمية ومرافق بحثية وشبكات وشراكات وطنية ودولية، لتوفير بيئة بحثية متكاملة تدعم الباحثة الإماراتية في قيادة أبحاث نوعية وتحويل المعرفة والابتكار إلى أثر.

ويهدف الكرسي البحثي إلى توفير بيئة تدعم التعاون بين التخصصات، وتتيح للباحثة المختارة الاستفادة من المرافق البحثية للمركز والعمل مع خبرائه وشركائه على المستويين الوطني والدولي.

ويشمل ذلك فرص الإرشاد العلمي وتبادل الخبرات، بما يساعد على تطوير أبحاث تستند إلى احتياجات القطاع الزراعي وتربط العمل العلمي بالتجارب والتطبيقات الميدانية.

ومن خلال هذه المبادرة، يسعى إكبا إلى دعم مسار مهني بحثي يجمع بين القيادة العلمية والتطبيق العملي، ويعزّز دور الكفاءات النسائية الإماراتية في تطوير حلول لاستدامة الزراعة في الدولة.