انتشار واسع لمبادرة "أثر يبدأ بقيمة" بين آلاف الأطفال في حضانات ومراكز الشارقة

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / تواصل مبادرة "أثر يبدأ بقيمة"، التي أطلقها المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، رسالتها التربوية الهادفة إلى غرس القيم الإنسانية والاجتماعية في نفوس الأطفال بأسلوب مبسط وقريب من عالمهم، حيث تسلط الضوء في مقطعها المرئي الثاني على قيمة "الشكر" وأثرها الإيجابي في سلوك الطفل وتفاصيل حياته اليومية.

وحققت المبادرة في مقطعها المرئي الأول، الذي تناول "قيمة الصدق"، انتشاراً واسعاً ومؤثراً في البيئة التعليمية، مسجلة وصولها إلى أكثر من 2,073 طفلاً في 36 حضانة تابعة لأكاديمية الشارقة للتعليم، وما يزيد على 6,700 منتسب عبر 14 مركزاً من مراكز مؤسسة "أطفال الشارقة".

وشهد المحتوى المرئي للمبادرة عرضاً متواصلاً ومكثفاً عبر قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وقناة "ماجد" التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، مع تأكيد استمرار بث المقاطع الجديدة لتوسيع نطاق وصولها إلى الجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وتحظى المبادرة بشراكة ودعم تعليمي من أكاديمية الشارقة للتعليم ومشاركة حضانات الشارقة التابعة لها، ومؤسسة "أطفال الشارقة" المنضوية تحت مظلة مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، إلى جانب الدعم الإعلامي الاستراتيجي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وقناة "ماجد"، بما يجسد تكامل الأدوار التربوية والإعلامية لإيصال محتوى المبادرة وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع.

وتهدف مبادرة "أثر يبدأ بقيمة" إلى ترسيخ المبادئ الأصيلة لدى الأطفال بأسلوب جاذب يحول المفهوم النظري إلى سلوك يومي ملموس، معتمدة في ذلك على توظيف القصة والأغنية والرسوم المتحركة، بعيداً عن أساليب التوجيه المباشر.