جناح الإمارات يفتتح أبوابه غداً في معرض مراكش للطيران 2026

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / يبدأ الجناح الوطني لدولة الإمارات غداً مشاركته في معرض مراكش للطيران 2026، أبرز فعاليات قطاع الطيران والفضاء في المغرب، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر في قاعدة القوات الملكية الجوية المغربية في مراكش، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.

ويستعرض المعرض أحدث التطورات في مجالات الطيران المدني والعسكري والفضاء، ويضم عروضاً ثابتة للطائرات، ولقاءات أعمال رفيعة المستوى بين الشركات، وبرنامجاً متخصصاً للمؤتمرات يجمع قادة القطاع والمبتكرين والوفود الدولية.

ويُقام الجناح بدعم من وزارة الدفاع في دولة الإمارات ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، ليضع قطاع الدفاع الوطني في صلب أحد أبرز التجمعات العالمية لقطاع الطيران والفضاء، الذي يستقطب أكثر من 250 وفداً مدنياً وعسكرياً رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.

كما يشهد المعرض حضوراً بارزاً لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، في إطار استراتيجيته لتمكين قطاع الدفاع في دولة الإمارات، وتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون الصناعي.

وبصفته جهة التمكين الوطنية التي تترجم أولويات دولة الإمارات الدفاعية والأمنية إلى نتائج مؤسسية وصناعية واقتصادية، يشرف مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على برنامج الجناح في معرض مراكش للطيران 2026 بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بما يساعد الشركات الوطنية على الوصول إلى الأسواق الدولية وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وتشمل اختصاصات المجلس المشتريات الدفاعية، وتوطين الصناعة، وتطوير قاعدة صناعية دفاعية مرنة.

وبالتوازي، يقود المجلس جهود البحث والتطوير والابتكار على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، دعماً لطموح دولة الإمارات على المدى الطويل لبناء منظومة دفاعية وطنية جاهزة للمستقبل.

ويجمع الجناح نخبة من الجهات الإماراتية الرائدة في مجالي الدفاع والطيران والفضاء، تشمل مجموعة إيدج (EDGE)، وجنيريشن 5 القابضة (Generation 5 Holding)، ومجموعة ملتي ليفل (MLG)، وريسورس إندستريز (Resource Industries)، إلى جانب مجلتي "الجندي" و"درع الوطن"، بما يبرز القدرات الدفاعية المتقدمة لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في ابتكار قطاع الطيران والفضاء والتعاون الصناعي.

ويوفر الجناح منصة استراتيجية للشركات الوطنية لعرض حلولها المتقدمة وتقنيات الجيل المقبل أمام المشترين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، بما يوسع وصولها إلى الأسواق الدولية الرئيسية في أفريقيا وأوروبا وغيرها، ويتيح فرصاً تصديرية عالية القيمة.

ويشكّل الجناح أيضاً مركزاً عالمياً للتواصل رفيع المستوى والحوار الاستراتيجي، يجمع الحكومات ورواد القطاع والشركاء الاستراتيجيين للتعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤثرة، بما يؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات بتطوير التعاون الدولي وتعزيز الأمن العالمي.

ويسهم الجناح، من خلال حضوره الفاعل في عدد من المعارض الدولية المتخصصة هذا العام، في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي "آي دي سي" (IDC)، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" (NAVDEX)، كما يوفر منصة تتيح لقادة القطاع التواصل وتبني أحدث التقنيات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وتستعرض مجموعة إيدج قدرات ترتكز على ثلاث مزايا عملياتية هي الإحاطة المبكرة بالموقف، وضمان تنفيذ العمليات، وتحقيق تأثير دقيق على مختلف المستويات.

وتتيح أنظمة المراقبة الجوية والأرضية التابعة للمجموعة للمشغّلين إحاطة مستمرة بالأوضاع على امتداد الحدود والسواحل والبنية التحتية الحيوية، وتعمل أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة والحماية الإلكترونية على تعطيل روابط التحكم وإشارات الملاحة للطائرات المسيّرة المعادية، مع الحفاظ على قدرات تحديد المواقع والاتصالات لدى القوات الصديقة في البيئات الكهرومغناطيسية المتنازع عليها.

وتشمل محفظة إيدج للأنظمة الدقيقة الذخائر الجوّالة، والأسلحة الانزلاقية الموجّهة، والذخائر دقيقة التوجيه، التي توفر جميعها دقة الإصابة من مسافات آمنة، سواء بتوافر الملاحة عبر الأقمار الصناعية أو من دونها، مدعومة بمنظومات دفاع جوي متعددة الطبقات وذخائر تُنتج ضمن قاعدة صناعية واحدة.

وتشارك جنيريشن 5 القابضة ضمن الشركات الإماراتية المنضوية تحت الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض مراكش للطيران 2026، وتستعرض مجموعة من المنتجات والقدرات تشمل الأنظمة الجوية والدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة والصواريخ، إلى جانب منصات برية مجهزة بقدرات متقدمة للدفاع الجوي.

وتبرز الشركة أيضاً قدراتها في التصنيع المتقدم، التي تشمل تطوير المنصات والأنظمة وتصنيعها وتكاملها، إلى جانب إنتاج المكونات والتجميعات الفرعية المستخدمة في مجموعة من الأنظمة الدفاعية.

وتتيح مشاركتها التواصل مع قادة القطاع والجهات الحكومية المعنية والمصنّعين وصنّاع القرار، واستكشاف فرص التعاون الاستراتيجي ومواصلة التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتستعرض مجموعة ملتي ليفل (MLG) قدرات مركز التنقل المتقدم (Advanced Mobility Hub - AMH)، إحدى الشركات التابعة للمجموعة وذراعها المتخصصة في التنقل الجوي المتقدم، ومقرها أبوظبي، ويشغّل المركز طائرتين رائدتين في فئتيهما؛ طائرة EH216-S من إنتاج شركة إيهانغ (EHang)، أول طائرة كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط بدون طيار لنقل الركاب في العالم تحصل على المجموعة الكاملة من شهادات الطراز والإنتاج وصلاحية الطيران ومشغّل النقل الجوي، وطائرة HEXA من إنتاج شركة ليفت إيركرافت (LIFT Aircraft)، وهي طائرة شخصية كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط رائدة في فئة الطيران الرياضي الخفيف.

وإلى جانب هاتين الطائرتين، يعرض المركز أنظمة جوية غير مأهولة مخصصة للمراقبة والتفتيش والاستجابة للطوارئ، والبنية التحتية لمرافئ الطائرات الجوية (Vertiports)، وطبقة تحديد المواقع الدقيق والتحكم التشغيلي التي تتيح لهذه المنصات التحليق بأمان ضمن المجال الجوي الوطني.

وتشكّل هذه القدرات مجتمعة بنية تحتية تشغيلية للتنقل الجوي المتقدم تخدم المهام الحكومية والحماية المدنية والخدمات الحيوية.

وتقدم ريسورس إندستريز مجموعة من الأنظمة والحلول المتقدمة التي تشمل أنظمة الطائرات غير المأهولة والمركبات البرية المدرعة، ومن بينها نظاما الطائرات غير المأهولة V15 وV42، وطائرة الشحن غير المأهولة H500 لنقل الحمولات الثقيلة، وعائلة المركبات المدرعة MOREB، التي تضم فئات المركبات المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن (MRAP)، وناقلات الجند المدرعة (APC)، والمركبات الخفيفة للاستطلاع والهجوم (LSRV)، إلى جانب أنظمة الحرب الإلكترونية (EW).

وتنضم مجلة "درع الوطن"، المجلة الرسمية لوزارة الدفاع في دولة الإمارات، إلى الجهات المشاركة في الجناح، وتأسست المجلة عام 1971، وتصدر شهرياً باللغتين العربية والإنجليزية، وتُعد شريكاً إعلامياً منذ سنوات طويلة لكبرى المعارض الدولية، بما فيها معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" (UMEX)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار" (ISNR)، وتتولى إعداد التغطيات الرسمية لنشراتها اليومية.

وتشارك في الجناح أيضاً مجلة "الجندي"، المجلة العسكرية والثقافية الصادرة عن وزارة الدفاع في دولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتغطي المجلة المعارض والمؤتمرات الدفاعية، والشؤون العسكرية، ومنظومات التسليح الجديدة، وتجري مقابلات مع كبار القادة العسكريين وقيادات القطاع، كما سبق لها أن تناولت معرض مراكش للطيران ضمن تغطيتها المستمرة لأبرز الفعاليات الدفاعية الإقليمية والدولية.