"كلية لندن لإدارة الأعمال" تعلن أسماء 10 شركات متأهلة لنهائيات مسابقة الشركات الناشئة في دبي

دبي في 6 أكتوبر / وام / كشفت كلية لندن لإدارة الأعمال، اليوم، عن أسماء الشركات العشر المتأهلة إلى المرحلة النهائية من مسابقتها للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، والتي من المقرر إقامة نهائياتها في إمارة دبي يوم 14 أكتوبر الجاري.

وتتنافس الشركات المتأهلة للفوز بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 ألف دولار أمريكي تُمنح دون اشتراط التنازل عن حصص ملكية، فضلاً عن الاستفادة من فرص ثمينة للتواصل مع المستثمرين والمرشدين ونخبة من خريجي الكلية.

واستقطبت المسابقة نحو 100 طلب مشاركة من مؤسسين في مختلف أنحاء المنطقة، لتتأهل 20 شركة ناشئة إلى المرحلة نصف النهائية، قبل التصفية لاختيار 10 شركات لخوض المرحلة النهائية تمثل دول الإمارات والسعودية ولبنان ومصر والمملكة المتحدة، وتنشط في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية، والتكنولوجيا المالية والعقارية، وتقنيات الموارد البشرية والمناخ.

وأكدت جين خضير، المديرة التنفيذية لمعهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص في كلية لندن لإدارة الأعمال، أن المسابقة تسهم في ربط المؤسسين بالمستثمرين وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في المنطقة، من خلال إتاحة الخبرات والعلاقات وفرص الوصول إلى الأسواق.

وتستعرض الشركات العشر مشاريعها الابتكارية أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والقادة في منظومة ريادة الأعمال، على أن تتقاسم الشركات الثلاث الفائزة الجوائز المالية المخصصة للمسابقة.