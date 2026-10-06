شرطة دبي تعتمد رؤية 2040 لتطوير منظومة الدعم اللوجستي

دبي في 6 أكتوبر / وام / اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الرؤية الاستشرافية المستقبلية للإدارة العامة للدعم اللوجستي «2040»، التي تتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية والنوعية الهادفة إلى تعزيز جاهزية منظومة الدعم اللوجستي واستباق المتغيرات المستقبلية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، ويتوافق مع متطلبات خطة دبي الحضرية 2040.

وأكد سعادة اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، أن خريطة الطريق للمستقبل الأمني تمثل خطوة مهمة في مسيرة الإدارة نحو بناء منظومة عمل أكثر جاهزية ومرونة، تقوم على قراءة المتغيرات واستباق التحديات وتحويل الفرص المستقبلية إلى مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس.

وأوضح العقيد عمر خليفة بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، أن الرؤية تستهدف تعزيز قدرة الإدارة العامة للدعم اللوجستي على التعامل مع التحولات المستقبلية بكفاءة، وترسيخ نهج مؤسسي يجعل الاستشراف جزءاً من عملية التخطيط وصناعة المستقبل، بما يدعم تحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية.

وأشار إلى أن الرؤية الاستشرافية تتضمن عدداً من المبادرات والمشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها وفق خريطة طريق متكاملة، تتضمن مؤشرات أداء لقياس التقدم والأثر، ومراجعة دورية لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز الابتكار والاستباقية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وتم اعتماد الرؤية بحضور العقيد الدكتور عبيد محمد بالارشاد، نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعقيد الدكتور عبدالله آل بركت، مدير مركز علاقات الموردين، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

ويأتي اعتماد الرؤية في إطار جهود مركز استشراف المستقبل لإعداد رؤى استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة واللجان والمجالس، بما يعزز الجاهزية للمستقبل واستباق المتغيرات وتطوير الأداء المؤسسي في المجالات المرتبطة بالعمل الأمني.