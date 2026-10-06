"أبوظبي للزراعة": الأسبوع العالمي للغذاء يرسخ تنافسية المنتج الإماراتي

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / أكد المهندس بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن النسخة الجديدة من الأسبوع العالمي للغذاء تشهد مجموعة واسعة من المبادرات والفعاليات التي تسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، وترسيخ تنافسية المنتج الإماراتي.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن من أبرز فعاليات اليوم الأول انطلاق النسخة الثانية من القمة العالمية للأمن الغذائي، إلى جانب الإعلان بشكل تفصيلي عن استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي، التي تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الزراعي والانتقال به من واقعه الحالي إلى مستقبل أكثر تطوراً واستدامة، من خلال مستهدفات طموحة تدعم المنظومتين الزراعية والغذائية.

وأضاف أن فعاليات الهيئة تشمل كذلك سوق المزارعين وجناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الذي يحتضن نخبة من المزارعين، بمشاركة نحو 150 مزارعاً يعرضون منتجاتهم وابتكاراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم، مؤكداً أن وجود هذه النخبة من المزارعين مصدر فخر، ويعكس ما يزخر به القطاع الزراعي في الدولة من طاقات وقدرات وابتكارات.

وأشار إلى أن الهيئة تطلق خلال هذه النسخة منتدى أبوظبي للعسل، إلى جانب برامج متخصصة بالعسل، بما يدعم تطوير منظومة إنتاج العسل في دولة الإمارات، ويعزز تنافسية المنتج الإماراتي ويفتح أمامه آفاقاً جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن اليوم الأول من الأسبوع العالمي للغذاء شهد العديد من الفعاليات والمبادرات المهمة، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون والشراكة مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، وتدعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة وكفاءة.

وأوضح أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والزراعي، ودعم المنتج المحلي، وتمكين المزارعين والمنتجين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات دولة في مجال الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتعاون الدولي في هذا القطاع.