"الشارقة الخيرية" تدشن مبادرة "كفالة المعلمين" في 10 دول

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / دشنت جمعية الشارقة الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم مبادرة "لكفالة 100 معلم" في 10 بلدان من الدول المشمولة ببرامج الكفالات والمساعدات الخارجية بهدف دعم المعلمين العاملين في المدارس والفصول الدراسية بالمناطق النائية ومساعدتهم على مواصلة أداء رسالتهم التعليمية وتقدير جهودهم المبذولة في أداء رسالتهم السامية.

وقال خالد الزري رئيس قسم الكفالات بجمعية الشارقة الخيرية إن المبادرة تتيح للكافلين الراغبين في زيادة عطائهم والمشاركة في أعمال الخير فرصة كفالة 100 معلم ومساندتهم في توفير احتياجاتهم المعيشية بما يساعدهم على الاستمرار في تعليم الأطفال بالمجتمعات المستفيدة.

وأوضح أن الجمعية بدعم من الكافلين سجلت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إنجاز 86% من خطة الكفالات السنوية وهو ما شجع على إطلاق المبادرة الجديدة بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمعلم لإتاحة المجال أمام المزيد من المحسنين للمساهمة في كفالة المعلمين ودعم استقرارهم المعيشي.

وأشار إلى أن الجمعية تنظر إلى كفالة المعلمين باعتبارها أحد أوجه العمل الخيري التي تجمع بين الدعم المعيشي وتمكين الإنسان إذ لا يقتصر أثرها على المستفيد المباشر وإنما يمتد إلى الطلاب الذين يواصل المعلم تعليمهم بما يجعل المساهمة في الكفالة دعما للعملية التعليمية وفرصة لترك أثر متواصل في حياة أجيال من الطلاب.