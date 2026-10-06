شرطة دبي تطيح بشخصين تورطا باحتيال هاتفي بخسائر مالية بلغت 11.8 مليون درهم

دبي في 6 أكتوبر / وام / ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال، شخصين متورطين في سلسلة عمليات احتيال هاتفي بلغت قيمة الخسائر المالية الناجمة عنها 11 مليوناً و877 ألفاً و532 درهماً، بعد انتحالهما صفة موظفين في جهات رسمية ودولية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتمدا أسلوباً إجرامياً لإيهام الضحايا هاتفياً بتورطهم في قضايا خارجية، وإخافتهم بتبعات قانونية لمطالبتهم بتحويل أموالهم وبيع مصوغاتهم الذهبية بدعوى التحقق من مشروعيتها، إلى جانب طلب حجز غرف فندقية لإحكام السيطرة عليهم.

ونجح فريق العمل المتخصص في تتبع مسار الأموال وتحديد هوية المتهمين، حيث أقرا بتنفيذ الجرائم بتكليف من جهة خارج الدولة تواصلا معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، كما أسفر فحص الهواتف المضبوطة عن العثور على بيانات ومحادثات تعزز الأدلة المرتبطة بالوقائع.

وأكدت شرطة دبي أهمية توخي أفراد المجتمع الحذر من المكالمات والرسائل المشبوهة أو الخضوع لأساليب التخويف التي تطلب تحويل أموال أو الإفصاح عن بيانات شخصية ومصرفية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو مركز الاتصال 901 لتعزيز أمن المجتمع وحماية أفراده وممتلكاتهم.