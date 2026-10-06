"معرض الإمارات للعطور والعود" ينطلق 9 أكتوبر في إكسبو الشارقة

الشارقة في 7 أكتوبر / وام / ينظم مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري معرض الإمارات للعطور والعود بمشاركة نحو 700 علامة تجارية لتقدم للزوار تجربة تجمع بين تنوع الخيارات وحضور علامات من أسواق إقليمية ودولية.

ويأتي المعرض هذا العام ليمنح محبي العطور فرصة أوسع للتعرف على أحدث الإصدارات وتجربة تركيبات متنوعة والاطلاع على توجهات جديدة في صناعة العطور والعود إلى جانب التواصل المباشر مع العلامات التجارية والمتخصصين في هذا المجال.

ويشكل تنوع المشاركة أحد أبرز عناصر الجذب مع حضور علامات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت والصين وتركيا والهند ما يتيح للزوار الانتقال بين تجارب عطرية مختلفة والتعرف إلى منتجات تعكس تنوع المدارس والأسواق في هذه الصناعة.

ويضم الحدث مجموعة واسعة من العطور الشرقية والغربية ودهن العود والبخور والعطور المركبة ومعطرات الجسم والشعر والمباخر والشموع المعطرة وغيرها من المنتجات التي تتيح للزوار مقارنة الخيارات واختيار ما يتناسب مع أذواقهم واحتياجاتهم.

ويحتفظ العود بمكانة خاصة في الثقافة الإماراتية والعربية فهو حاضر في الضيافة والمناسبات والتفاصيل اليومية ويحمل ارتباطاً بالهوية والموروث.

ويقدم المعرض للزوار فرصة تجربة روائح جديدة والتعرف إلى علامات ربما لم يسبق لهم اكتشافها ومقارنة التركيبات والإصدارات المختلفة قبل اختيار ما يناسب ذوقهم.

كما توفر المشاركة الواسعة مساحة للتواصل المباشر مع العلامات التجارية والمتخصصين والتعرف إلى المنتجات الجديدة وتفاصيلها بما يضيف بعداً تفاعلياً إلى تجربة الزائر.

ومع هذا التنوع الكبير في العلامات والأسواق والمنتجات يترقب عشاق العطور والعود انطلاق المعرض لاكتشاف ما هو جديد في هذا العالم والاطلاع على أحدث الإصدارات وتجربة خيارات مختلفة في وجهة واحدة.