"ريد هات" تؤكد إستراتيجية السوق الإماراتي وتستعرض حلولها في معرض "الذكاء الاصطناعي 2026"

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / أكد محمد يوسف، المدير الإقليمي للتسويق لشركة "ريد هات" في الإمارات، أن الدولة تمثل سوقاً إستراتيجياً للشركة التي تواصل نموها ودعم المؤسسات في قطاعات الطيران والخدمات المصرفية والمالية والطاقة بحلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية البرمجية وتقنيات المصدر المفتوح.

وقال يوسف، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركته للعام الثاني على التوالي في قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026"، إن الشركة تستعرض حلولاً تمكّن العملاء من بناء وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي بمرونة، بما يتماشى مع توجهات الإمارات في التحول الرقمي.

وأشار إلى وجود شراكات متعددة للشركة في الدولة، من بينها "G42"، لتوفير حلول تقنية تتيح تشغيل الأنظمة بكفاءة ضمن بيئات سحابية هجينة من مزودين مختلفين، مما يعزز قدرة المؤسسات على إدارة حلولها بمرونة دون الاعتماد على مزود واحد.