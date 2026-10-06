"كيف" تحصد الكأس و"التيار" يحلق ببندقية "الإيذاع" بمهرجان العين للهجن

العين في 6 أكتوبر / وام / أحرزت “كيف” لمانع علي بن حماد الشامسي كأس الأبكار المفتوح، ضمن منافسات الفترة المسائية لسن الإيذاع في ختامي مهرجان العين لسباقات الهجن 2026، مساء اليوم بميدان الروضة، وشهدت إقامة 6 أشواط لمسافة 5 كلم.

وحققت “كيف” صدارة الشوط الأول، مسجلة 7:33:98 دقيقة، لتمنح مالكها كأس الأبكار المفتوح، بينما انتزع “التيار” لمانع علي بن حماد الشامسي بندقية القعدان المفتوح في الشوط الثاني، بزمن قدره 7:25:85 دقيقة، محققاً أفضل توقيت في الأشواط، ومكملاً ثنائية الرموز لمالكهما.

وشهد الشوط الثالث، فوز “العين” لخليل راشد علي الشامسي بالمركز الأول، مسجلة 7:42:17 دقيقة، وتصدرت “حضور” لسعادة محمد سلطان مرخان الكتبي الشوط الرابع بزمن قدره 7:37:01 دقيقة، وحقق “أمير” لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي صدارة الشوط الخامس، ب 7:37:05 دقيقة.

واختتم "رمحان" لمحمد فرج حمودة الظاهري الشوط السادس محققا المركز الأول بزمن قدره 7:38:99 دقيقة.

وانطلقت منافسات الفترة الصباحية بإقامة 16 شوطاً لمسافة 5 كلم، وشهد الشوط الأول فوز "الطيرة" لسعادة فرج علي بن حمودة الظاهري، ب 7:45:72 دقيقة، وتصدرت "طرفه” لسيف سعيد الشاعر العليلي الشوط الثاني محققة 7:44:40 دقيقة.

وكان الشوط الثالث، من نصيب " الظبي” لسعيد سليم بن علي العامري ب 7:49:00 دقيقة، كما فازت “الغايرة” لعبدالله منصور العامري بالمركز الأول في الشوط الرابع مسجلة 7:46:00 دقيقة.

وذهب لقب الخامس إلى “خيال” لسعادة فرج علي بن حمودة الظاهري بزمن قدره 7:41:90 دقيقة، وحصدت “امواج” لسيف سعيد الشاعر العليلي لقب الشوط السادس مسجلة 7:43:05 دقيقة.

وفي الشوط السابع، تمكن “غازي” لسيف خلفان بن ثعيلب مفلح الهاجري من الفوز بزمن قدره 7:43:09 دقيقة، بينما كان اللقب في الشوط الثامن، من نصيب “العابر” لأحمد سلطان بالرشيد السويدي ب 7:46:16 دقيقة، كما حصدت “نيران” لسعيد جابر بن عبدالله محمد لقب الشوط التاسع ب 7:48:26 دقيقة.

وفي الشوط العاشر، تصدر “حدث” لمحمد عبيد بن علي النيادي المنافسة بزمن قدره 7:46:16 دقيقة، وذهب لقب الشوط الحادي عشر، إلى “نسناس” لمحمد خاتم بن محمد الشامسي بزمن قدره 7:41:88 دقيقة.

وشهد الشوط الثاني عشر، فوز “مجد” لسهيل سعيد محمد بن زاهره الخييلي بالمركز الأول بزمن قدره 7:44:60 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثالث عشر، إلى “الوارية” لسعيد محمد بن مبارك الخييلي بزمن قدره 7:44:60 دقيقة.

وتفوقت “الظبي” لعبدالله سالم بن ثعلوب الكتبي في الشوط الرابع عشر بأفضل توقيت مسجلة 7:40:56 دقيقة، بينما خطفت “مهمة” لمحمد سبع بن سعيد مسعود الشامسي المركز الأول في الشوط الخامس عشر ب 7:41:15 دقيقة، ثم اختتمت “عسيلة” لسعيد حمد محمد بن يروان النيادي الشوط السادس عشر محققة المركز الأول، بزمن قدره 7:49:76 دقيقة.