7 دول تبدي اهتمامها الرسمي باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036

لوزان في 6 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم، أن 7 دول تقدمت بإبداء اهتمام رسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، إيذانا ببدء أولى مراحل عملية اختيار المدينة المنظمة، وفق الآلية الجديدة المعتمدة من اللجنة.

وشملت قائمة الدول التي أبدت رغبتها في استضافة الحدث الأولمبي كلا من الهند وقطر وألمانيا وتركيا، إلى جانب جنوب أفريقيا والمجر وكوريا الجنوبية، فيما أوضحت اللجنة أن باب التقدم سيظل مفتوحاً أمام اللجان الأولمبية الوطنية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وستتولى الجهات الراغبة في الاستضافة تقديم تصوراتها ومشروعاتها خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقاً للإجراءات المنظمة لعملية الاختيار، لتخضع بعد ذلك للتقييم من قبل لجنة المستضيف المستقبلي، قبل أن يعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قائمة مختصرة من الملفات التي تستوفي المعايير للانتقال إلى المرحلة التالية من الحوار.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الحوار الاستراتيجي في عام 2028 مع الجهات التي سيتم اختيارها، على أن يُحسم ملف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036 من خلال تصويت أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2029.

وأكدت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، أن تقييم ملفات الاستضافة سيرتكز على قدرة كل مشروع على توفير أفضل بيئة ممكنة للرياضيين، باعتبارهم محور الحركة الأولمبية، إلى جانب مراعاة عناصر الاستدامة والإرث والبنية التحتية والجدوى طويلة المدى.

وتتطلع الهند إلى استضافة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخها، بينما تسعى قطر إلى أن تصبح أول دولة في المنطقة تستضيف النسخة الصيفية من الألعاب الأولمبية، في حين تمثل جنوب أفريقيا الطموح الأفريقي لاستضافة الحدث للمرة الأولى، إلى جانب المنافسة التي تخوضها ألمانيا وتركيا والمجر وكوريا الجنوبية.

ومن المنتظر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 2028، تليها دورة بريزبن الأسترالية عام 2032، قبل انتقال الاستضافة إلى المدينة التي ستفوز بحق تنظيم نسخة 2036.