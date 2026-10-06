"غازباريني" تقود الإمارات للدراجات للفوز بسباق "تري فالي فاريزين"

روما في 6 أكتوبر / وام / توجت الإيطالية إليونورا غازباريني، لاعبه فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، اليوم بلقب سباق "تري فالي فاريزين" للسيدات، في ايطاليا محققة أول انتصار لها هذا الموسم، بعد تفوقها في المرحلة النهائية على الكندية سارة فان دام، دراجة فريق "فيسما ليس-إيه-بايك"، فيما حلت السويسرية نعومي رويغ في المركز الثالث.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي لفريق الإمارات في السباق، بعدما أحرزت مواطنتها إليسا لونغو بورغيني لقب النسخة الماضية.

وأعربت غازباريني عن سعادتها بالفوز، وقالت: "سعيدة للغاية بما حققته أعتقد أننا أدينا السباق بشكل جيد للغاية كفريق.. قدمت زميلتي سفينكلز أداءً رائعاً بدخولها في مجموعة الانفصال".

وأضافت: "في المرحلة الأخيرة، حافظنا على وتيرة عالية، وحاولت التمسك بالمجموعة، وعندما لحقنا بمجموعة الانفصال، قدمت لي زميلاتي انطلاقة مثالية، وكان علي فقط أن أنهي المهمة. أنا سعيدة جداً بهذا الفوز".