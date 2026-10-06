"SALL.AI" تؤكد تسارع نمو قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / أكد فيكرام، الرئيس التنفيذي لشركة "SALL.AI"، أن دولة الإمارات تشهد نمواً متسارعاً في منظومة شركات التكنولوجيا، مشيراً إلى التزام الشركة بتطوير تقنيات وحلول مبنية محلياً لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي.

وقال فيكرام، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026"، إن الحدث يشكل منصة استراتيجية لربط الشركات بالعملاء واستعراض الابتكارات المحلية، موضحا أن الشركة تعرض تقنيات إماراتية متقدمة في مجالات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وأشار إلى أن الشركة طورت منصة وطنية متكاملة للبيانات الضخمة لتهيئة بيانات العملاء، وأخرى لإنشاء الوكلاء الذكيين لتقديم قيمة مضافة للأعمال، مشددا في الوقت ذاته على أهمية توظيف الكفاءات والمواهب المحلية لبناء منظومة تقنية ذاتية الاعتماد تلبي احتياجات الدولة المتنامية في هذا القطاع.