اتحاد الفروسية يستقبل أبطال "قفز الحواجز" ويشيد بإنجازهم في الألعاب الآسيوية باليابان

أبوظبي في 6 أكتوبر / وام / أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن تتويج منتخبنا الوطني لقفز الحواجز بفضيتي الفرق والفردي في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026"، مؤخراً، إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات المحققة لفرسان دولة الإمارات في المحافل الخارجية، ودافعاً نحو الفوز بالمزيد من الميداليات في البطولات المقبلة.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إن الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في بطولات الفروسية، تعزز مكانتها العالمية، وترسخ دورها الريادي في تطوير هذه الرياضة من خلال استضافة البطولات وتنظيم البرامج والفعاليات النوعية، بما يسهم في المحافظة على سجلها المشرف في الألقاب، ومواصلة المنافسة على الميداليات العالمية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأوضح الريسي خلال استقبال المنتخب صباح اليوم بمطار زايد الدولي بأبوظبي، أن الاحتكاك في مثل هذه البطولات يعزز مستويات فرسان الإمارات، للعودة بنتائج أفضل ورفع علم الدولة في المحافل الدولية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للفروسية.

وأشار الريسي إلى أن فرسان الإمارات في منتخبي قفز الحواجز والترويض، يحظون بالثقة والدعم للوصول إلى أفضل النتائج في الفعاليات الدولية، بفضل قدراتهم التنافسية، وطموحاتهم الكبيرة للوصول إلى المراكز الأولى، وتأكيد المكانة المرموقة لدولة الإمارات عالميا.

ومن جهته عبر وليام فانيل مدير منتخب قفز الحواجز عن سعادته بمستوى الفرسان في اليابان وخوض منافسات قوية في بطولة قفز الحواجز، والفوز بفضيتي الفرق والفردي، وتطلعهم نحو المزيد من المستوى المتطور في المنافسات المقبلة، بالثقة الكبيرة في قدرات الفرسان للوصول إلى النتائج المأمولة.

وبدورهم أكد فرسان منتخب الإمارات عبدالله حميد المهيري، وعمر عبدالعزيز المرزوقي وحميد عبدالله المهيري، تطلعهم لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز بفضيتي الألعاب الآسيوية بعد مرحلة طويلة من الاستعدادات في أوروبا وسط أجواء المنافسات القوية من المنتخبات الآسيوية.

وقالوا إن الفرسان المشاركين في الألعاب الآسيوية من أصحاب التصنيفات العالية دوليا، ما يضع المنافسات أمام تحد كبير للوصول إلى الألقاب، كما أشاروا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة في متابعة الإعداد للوصول إلى الألعاب الأولمبية المقبلة.